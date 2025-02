Kunetz Zsombor két orvosi kamarának is beszólt

Nektek csak annyi dolgotok lenne most – ha már kiállni képtelenek vagytok magatokért – hogy legalább ezen a napon NE az MGYK és a MESZK rendezvényeire, hanem a MOK tüntetésére menjetek!" – teszi hozzá Kunetz Zsombor.

És én személyes nem fogok tudni március 8-án a tüntetésen részt venni – nem is vagyok kamarai vezető – de most önként befizetem a tagdíjam, annak ellenére, hogy semmiféle egészségügyi tevékenységet nem végzek Magyarországon csak azért, hogy a MOK-ot támogassam a küzdelmében.

"Mindkét szervilis kamarai vezetés retteg attól, hogy a hatalom náluk is eltörli a kötelező tagságot, és a MOK-kal ellentétben ezen kamarák azonnal ki is ürülnének, így a megélhetési vezetőik megélhetés nélkül maradnának.

A szakértő szerint az MGYK és a MESZK esetében a tagság továbbra is eteti a hatalomhoz szervilis vezetőséget, annak ellenére, hogy a szakdolgozók helyzete egyre rosszabb, béremelésük az orvosokhoz képest a vicces kategóriát is alig üti meg. Mégis a tagság gyáván, kiégve, belefásultan valahogy nem nagyon akarja megvívni a saját harcát és a cser ágnesi „érdekvédelmet” elzavarni.

„Az egészségügyi területen három önálló kamara tevékenykedik, a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK). Miután a tagság kirúgta a hatalom bábjaként működő előző vezetést, az Orvosi Kamarában (ebben nem mellesleg elég jelentős szerepem is volt), majd ez a Kamara megpróbált valóban a tagjai érdekében dolgozni, a hatalom azonnal megszüntette ebben a kamarában a kötelező kamarai tagságot. Így próbálta meg mind financiálisan, mind egyéb módon megfojtani az Orvosi kamarát. Csakhogy ez éppen visszafele sült el, és a kivéreztetés ellenére az orvosok igen nagy többsége kamarai tag maradt” – emlékszik vissza a történtekre Kunetz.

