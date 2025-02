Kunetz Zsombor kiszúrta: elsunnyogták egy szülészet és gyermekosztály bezárását?

Hangsúlyozta véleményét, miszerint „ócska kommunista trükk így az orvos bérigényére kenni azt, hogy egy megyei intézmény vezetője olyan komoly humánerőforrás-hiánnyal küzd, hogy nem tudja ellátni a megye egy részében a feladatát, be kell zárni a szülészetet és a gyermekgyógyászati osztályt.”

A szakember kitért arra is, hogy a kórház sokallotta a jelentkező orvos bérigényeként megjelölt 5,5 millió forintot. Mint írta,

így nincsen a minimum feltételeknek megfelelően minden nap 24 órában elérhető 31 percen belüli távolságon neonatológus szakorvos. Ezzel a novemberben január végig tartó leállás véglegessé is vált.

Kunetz Zsombor értékelése szerint a fentebb leírtak lényegében azt jelentik, hogy Kalocsán végleg bezár a gyermekosztály és ezzel a szülészet is. Mint írta,

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!