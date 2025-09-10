Kunetz Zsombor lerántotta a leplet Pintér Sándor államtitkárának csúsztatásáról

Takács Péter a Facebook-oldalára kiposztolta, hogy több mint 278 millió forintból újult meg a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya.

„Pusztán csak azt felejtette el hozzátenni, hogy ez az előző ciklusban történt, amikor még csattogós lepkét tologatva igazgatta a már akkor is igen problémás János Kórházat” – reagált szintén a közösségi médiában Kunetz Zsombor.

Merthogy ez a felújítás az orvos, egészsgégügyi szakértő szerint még 2020-ban történt, olyannyira, hogy a Péterfy Kórház saját honlapján olvasható cikk szerint 2020. március 7-8-án költöztették át a felső emeleten átmenetileg kialakított részlegről a koraszülötteket az új részbe.

„Kíváncsian várom a kampányelemek további részeit is, mert még az is kiderülhet, hogy az 1890-ben, neoreneszánsz stílusban épített Mentőpalota is Takács érdeme lesz” – jegyezte meg szarkasztikusan Kunetz.