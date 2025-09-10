Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kunetz Zsombor lerántotta a leplet Pintér Sándor államtitkárának csúsztatásáról

mfor.hu

Az orvos, egészségügyi szakértő szerint a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya felújítása kapcsán egy fontos tényezőt nem említett Takács Péter.

Takács Péter a Facebook-oldalára kiposztolta, hogy több mint 278 millió forintból újult meg a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya.

„Pusztán csak azt felejtette el hozzátenni, hogy ez az előző ciklusban történt, amikor még csattogós lepkét tologatva igazgatta a már akkor is igen problémás János Kórházat” – reagált szintén a közösségi médiában Kunetz Zsombor.

Merthogy ez a felújítás az orvos, egészsgégügyi szakértő szerint még 2020-ban történt, olyannyira, hogy a Péterfy Kórház saját honlapján olvasható cikk szerint 2020. március 7-8-án költöztették át a felső emeleten átmenetileg kialakított részlegről a koraszülötteket az új részbe.

„Kíváncsian várom a kampányelemek további részeit is, mert még az is kiderülhet, hogy az 1890-ben, neoreneszánsz stílusban épített Mentőpalota is Takács érdeme lesz” – jegyezte meg szarkasztikusan Kunetz.

