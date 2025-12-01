Kunetz Zsombor: magyar mentősöket toboroznak Csádba

2p
Csádban, a magyar állam által telepített konténerkórházban kell civil betegeket, sérülteket ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel céloztak meg. A missziót a Hungary Helps szervezi.

A felhívást Kunetz Zsombor posztolta, azzal a megjegyzéssel, hogy „Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. Mindeközben ebbe a teljesen agyament Csádi-misszióba, főigazgatói engedéllyel küldenek ki úgy orvost és mentőtisztet, hogy az a mentésből három hónapig biztosan hiányozni fog”.

A Hungary Helps által szervezett misszió december 20-án indul, és három hónapra szól. Ezalatt a Mentőszolgálat illetménynélküli szabadságot engedélyez a résztvevőknek.

A 444 megkereste az Országos Mentőszolgálatot a hírrel kapcsolatban. Válaszukban azt írták:

„Kunetz posztja „rosszindulatú és felelőtlen írás. A mentőellátást nem »a minimálisnál is rosszabb«, hanem kifejezetten magas színvonalon biztosítjuk az ország egész területén. Kunetz úr egyetlen célja ezúttal is a feszültségkeltés, a közbizalom rombolása”.

De aztán válaszukban kitérnek a missziórra is. A Mentőszolgálat szerint „a magyar mentők önkéntesei mindig is részt vettek olyan humanitárius, illetve magyar érdeket szolgáló küldetésekben, ahol más országokban történt katasztrófák, válsághelyzetek áldozatainak segítettek”.

Hogy mennyien mennek és milyen feladatra, azt nem árulták el.

De azt írták, hogy „néhány, erre a feladatra önként és szívesen jelentkező bajtársunk átmeneti távolléte nem okoz fennakadást, helyettesítésüket megoldjuk, mint ahogy az éppen szabadságukat töltő, vagy betegállományban levő bajtársak pótlása is folyamatosan megtörténik”.

A lap úgy tudja, hogy az ígért missziós fizetés a magyar mentősátlagot jóval meghaladó, de a három hónap alatt nem lehet hazajönni.

A semmiből tervezett magyar katonai misszió ugyan nem indult el Csádba, de a Hungary Helps több programot is indított az országban az elmúlt időszakban. Ebben voltak egészségügyi programok (azokban azonban nem mentősök, hanem a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház munkatársai vettek részt), emellett voltak szakképzési és agrárprogramok is.

