Kunetz Zsombor: „Mint birodalmi közönséges poloska, érdeklődnék a miniszterelnök úrtól”

„A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás: átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim, túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget” – jelentette ki egyebek mellett Orbán Viktor a március 15-ei ünnepi beszédében.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor üzent Brüsszelnek és Magyar Péternek – percről percre a Nemzeti Múzeum előtti beszéde A kormányfő egymás után másodszor tartja Budapesten, a Nemzeti Múzeum lépcsőin a március 15-ei ünnepi beszédét. Kövesse velünk!

Erre reagált Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a Facebook-oldalán:

„Mint birodalmi közönséges poloska, hétköznapi nevén poloska (Heteroptera) az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának félfedelesszárnyúak (Hemiptera) rendjébe tartozó, fajgazdag alrend, azaz európai uniós állampolgár, aki eddig pénzt még nem kapott a tevékenységéért, csak költött a nyakába varrt perek miatt, na meg az önként vállalt egészségügyi munkássága miatt, tisztelettel érdeklődnék a nagyságos és méltóságos Miniszterelnök Úrtól, hogy

- Hogyan lehet az, hogy időről időre kórházi osztályokat kell napokra teljesen bezárni rokonaink az ágyi poloskák miatt.

- Hogyan lehet az, hogy a Nagy Poloska Közösségben az Európai Unióban nálunk az egyik legmagasabb a megelőzhető és kezeléssel elkerülhető halálozás, vagy a rákhalálozás, miközben egyes rablópoloskák (Reduviidae) Vodafone-t, vagy repülőteret, esetleg a miniszterelnök úr sógorának az ingatlanjait vásárolják meg.

- Hogyan lehet az, hogy minden tekintetben, és összehasonlításban is rendkívül keveset költünk az egészségügyre, miközben egyes tolvajpoloskák (Nabidae), Ferrarikat gyűjtenek, vagy éppen luxus jachtokon szelik a habokat, de leginkább magánrepülőkkel utaznak közpénzből lett magánpénzen, ahogyan most ért éppen haza a miniszterelnök úr egyik saját lábán is megállni képes lánya a Maldív-szigetekről.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, amíg Önök a Vérszívó poloskák (Cimicomorpha) lepik el hazánkat, kivéreztetve a hozzám hasonló közönséges poloskákat, kirabolva, meglopva őket, addig igen nehéz ezen nemes ünnep alkalmával is a szabadságról alkotott fogalmát komolyan venni."