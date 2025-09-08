Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Az egészségügyi szakértő egy következő lehetséges nemzeti konzultációra reagált, mint írta,

remek ötletnek tartom én is, hogy a kormány egy újabb nemzeti konzultációt indítson, hiszen a HVG szerint a legutóbbi sem került többe mint 14,7 milliárd forint.

Mint írta, lehetne ennek az összegnek értelmesebb elköltését is megtervezni. A szakember kiemelte:

a Kulja András-Takács Péter vitában hangzott el Takács Péter állítása, amely szerint a neurológiai osztályok a CT ütemezett csőcseréje miatt álltak le.

Az elmúlt három hónapban a kórházi kijelölések 40 százaléka CT meghibásodás, vagy karbantartás miatt következett be. Tehát ezekben az esetekben más szolgáltatókat kellett kinevezni a stroke ellátásra, valamint a komoly baleseti ellátásra (amennyiben az adott kórház végzett ilyet), de az akut ellátás nagy részére is. Azaz a betegeket vagy tovább kellett szállítani, vagy már eleve a kárhelyről a távolabbi kórházakba kellett szállítani.