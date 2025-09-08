Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

mfor.hu

Lehetne másra költeni a pénzt.

Az egészségügyi szakértő egy következő lehetséges nemzeti konzultációra reagált, mint írta,

remek ötletnek tartom én is, hogy a kormány egy újabb nemzeti konzultációt indítson, hiszen a HVG szerint a legutóbbi sem került többe mint 14,7 milliárd forint.

Mint írta, lehetne ennek az összegnek értelmesebb elköltését is megtervezni. A szakember kiemelte:

a Kulja András-Takács Péter vitában hangzott el Takács Péter állítása, amely szerint a neurológiai osztályok a CT ütemezett csőcseréje miatt álltak le.

Az elmúlt három hónapban a kórházi kijelölések 40 százaléka CT meghibásodás, vagy karbantartás miatt következett be. Tehát ezekben az esetekben más szolgáltatókat kellett kinevezni a stroke ellátásra, valamint a komoly baleseti ellátásra (amennyiben az adott kórház végzett ilyet), de az akut ellátás nagy részére is. Azaz a betegeket vagy tovább kellett szállítani, vagy már eleve a kárhelyről a távolabbi kórházakba kellett szállítani.

Kunetz Zsombor kiemelte a legnagyobb problémát:

a megyei és budapesti nagy kórházak egy jelentős része egyetlen CT berendezéssel van felszerelve, így ezek meghibásodása esetén az akut ellátás komolyan akadályoztatott.

Végül hozzátette, az utolsó nemzeti konzultáció költségéből nagyjából 75 darab jó minőségű CT- lehet vásárolni.

Az egészségügyi szakértő teljes posztját itt nézheti meg:

