Kunetz Zsombor: Önmaga karikatúrájává válik Pintér Sándor és Takács Péter

A szakértő szerint ezt nem lehet rendelettel szabályozni, mert ennek a következménye az lesz, hogy az állománytáblák létszámadatait addig csökkentik, míg a rendeletnek megfelelő nem lesz, azaz amennyiben eddig egy osztály működéséhez 25 nővér kellett, most majd adminisztratívan ez a létszám 10 lesz. És/vagy a takarító személyzet, a konyhásnéni és a a titkárnő is nővéri státuszban lesz. Ez ugye adminisztratívan megoldja a majd a problémát, azonban a betegellátás színvonala csak tovább fog romlani.

Kunetz szerint úgy próbálják meg az egészségügyben a most már abszolút kritikus létszámhiányt kezelni, hogy előírják azt, hogy ilyen nem lehet. Ahelyett, hogy szembenéznének ennek okaival, amelyek teljesen nyilvánvalóak még egy általános iskolás számára is.

Mint írja: Valószínűleg, a Szent Imre Kórház Gasztroenterológiai Részlegének, a szakdolgozói hiány miatti 18 ágyas bezárása késztette arra Pintér Sándort, hogy rendeletben szabályozza mekkora lehet a létszámhiány az egészségügyben. (Az OKFŐ a héten személyesen is megjelent az intézményben, és közismert Pintér Sándor és a Szent Imre Kórház vezetőjének Bedros Jonathán Róbertnek a jó viszonya, így ez lehetett az utolsó csepp a pohárban.)

Most sem rejtette véka alá az orvos, egészségügyi szakértő véleményét Pintér Sándor kórházi létszámot szabályozó rendeletével kapcsolatban.

