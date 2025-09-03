Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Egészségügy Kunetz Zsombor

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

mfor.hu

Takács Péter azt mondta, hogy a például balesetben életveszélyes sérülések mellett többszörös csonttöréseket elszenvedett betegekhez a mentő 95 százalékban kiér 15 percen belül.

Takács Péter a múlt heti Harcosok órájában „sok ostobaságot hordott össze, de volt egy állítása, amely feketén-fehéren hazugság” – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Kunetz Zsombor. 

Az orvos, egészségügyi szakértő a Belügyminisztérium államtitkárának azon kijelentésére reagált így, miszerint a Mentőszolgálat azokhoz az esetekhez, amelyek kategóriája P1-es – azaz a például balesetben eszméletlen polytraumás (életveszélyes sérülések mellett többszörös csonttörések) betegekhez – 95 százalékban kiér 15 percen belül.

Ez azonban Kunetz szerint nem igaz. Bár az Országos Mentőszolgálat neki nem volt hajlandó kiadni azt a statisztikát, amely azt mutatná meg, hogy a mentők az esetek 90 százalékában mennyi idő alatt érkeznek ki a különböző mentési kategóriákban, Ferenci Tamás biostatisztikus az orvosnak, egészségügyi szakértőnek kiadott egyéb adatok alapján kiszámolta.

Eszerint

országosan 22-27 perc körül, Budapesten 25-30 perc körül alakult a 90 százalékos kiérkezési arány. De még a kiemelt P1-es kategóriában, ahol a beteg élete kizárólag azonnal megkezdett segítségnyújtással menthető meg – amely az újraélesztést jelenti –, sem valósul meg a 15 perces kiérkezés az esetek 90 százalékában. Itt országosan 19-23 perc körül, Budapesten 17-25 perc körül értek ki az esetek 90 százalékában.

Ennek a fenti két kategóriának a nyugat-európai standardja 7-8 perc – zárja posztját Kunetz Zsombor.

