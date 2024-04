Kunetz Zsombor: Szörprájz!

A Kormány nagy kegyesen hajlandó a valahol már 110 milliárd forintnál járó kórházi adósságállományt csökkenteni 63 milliárd forinttal (ami mire odaér, kb. már csak az adósságállomány fele lesz) - kezdi Kunetz Zsombor Facebook-bejegyzésén annak kapcsán, hogy a mai Magyar Közlönyből kiderült, mennyit szán a tavaszi kórházi adósságrendezésre a kormány.

Ugyanakkor kéri, a belügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy készítsenek egy előterjesztést tulajdonképpen arról, hogy milyen intézkedések szükségesek az év hátralévő felében a kórházak működéséhez. Kissé bonyolult elmagyarázni olyan kormánytagok számára, hogy mit jelent a piacgazdaság, akik egész életükből a közvagyonból éltek. Nos, a pénz nemcsak úgy lesz, hanem azt amit fizetésként egy kormánytag felvesz, azt már másvalaki adóként a megtermelt javak után befizette.

Szörprájz!

Kunetz szerint ennek megfelelően vannak szolgáltatások is, amelyek pénzbe kerülnek, hiszen nemcsak a szolgáltató munkaidejét, kell megvásárolni, hanem azon eszközök beszerzése is az ár része, amellyel a szolgáltató szolgáltat, ennek része a világbotrányos 27 százalékos ÁFA is (ez mellesleg annak a sarcnak egy része, amelyből kapod a fizetésed), de az ár része a szolgáltató rezsiköltsége is, így például gáz ára is, no meg a különböző adók, járulékok (a másik fele a fizetésednek).

Szörprájz!

Ennek megfelelően, csak azok számára képzelhető el egy adósságállomány csökkentése ily módon, akiknek fogalmuk sincsen a piaci viszonyokról. Hiszen ott a felét fizetem okosban megoldás nem működik! - magyarázza a szakértő.

Szörprájz, Szörprájz!

Pláne akkor nem, ha a lakosság évi 800-1000 milliárd forintot saját adózott jövedelméből arra fordít, hogy az aállam által biztosított elégtelen járóbetegellátás helyett valahol a piacon vásároljon ellátást.

Tehát csak a járóbetegellátásból hiányzik legalább 800-1000 milliárd forint.

A kórházi adósságállomány rendezésével - nem, nem a felével! - pusztán csak azt éri el a kormány, hogy most nincs adósság. Azonban ez holnap már nem igaz, hiszen ez azonnal újratermelődik az alacsony, névértéken aluli finanszírozás miatt.

És amennyiben sikerülne a névértéken való finanszírozást megvalósítani, az akkor is csak azt jelentené, hogy a jelenlegi helyzetet tekintjük ideálisnak. Amelyben Szolnokon alig van stroke ellátás, így a esetleg beteg vagy meghal, vagy béna marad míg eljut más ellátó intézménybe, ahol Jászberényben nincs ultrahang azoknak, akiket a háziorvos utalt be, vagy ahol éppen szülni csak 100 kilométerrel arrébb lehet.

Tehát pénz kell a rendszerbe azonnal és sok, legalább annyi, mint a Budapest Airport ára, ez lehet az egyetlen egymondatos válasz a belügyminisztertől és a pénzügyminisztertől az értetlenkedő kormány számára.