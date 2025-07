Kunetz Zsombor: „Több rétege van a zsírleszívásos történetenek, mint gondolnánk”

Ennek hiányában nem kormányváltásnak, rendszerváltásnak, hanem pusztán hatalomváltásnak leszünk tanúi, és a szar az továbbra is itt marad – vélekedik Kunetz Zsombor.

Értem persze, hogy a védett személyek egészségügyi adatai még védettebbek, hiszen mi történne, ha kiderülne, hogy a vezérkari főnök a jobb fülére nagyothall, így csak olyan eszköz fejleszthető ki, amely a balt célozza meg. De ezt az EESZT-nek is tudnia kellene. És a jelek szerint nem tudja.

Azaz az EESZT-n felül van egy külön rendszer a kiválasztottaknak az állatfarmon belül. Ez pedig, azt is jelenti, hogy nekünk nem kiválasztottaknak az összes szigorúan védett személyes és egészségügyi adatainkat abban az EESZT-ben kell tárolnunk, amely a jelek szerint NEM MEGBÍZHATÓ. Ugyanis, ha az lenne, akkor mi szükség van egy a Honvédkórházhoz tartozó VIPGuard rendszerre?

