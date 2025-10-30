3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Kunetz Zsombor

Kunetz Zsombor: Vészhelyzetbe került az egyik legfontosabb sürgősségi centrum

Több orvos ott hagyta a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat, így Buda egyik legnagyobb sürgősségi centruma nem felel meg még a legalacsonyabb progresszivitású ellátóhelynek sem.

Augusztus óta az osztályvezetővel együtt 6 műszakvezető sürgősségi szakorvos hagyta/hagyja el a kórházat november végéig, így pusztán 2 szerződéses és egy alkalmazott orvos marad, azonban eddig ők is csak hat műszakot vittek havonta a hatvanból. Ezekkel a felmondásokkal lehetetlenné válhat a jogszabályi feltételek szerint a törvényes sürgősségi ellátás, ugyanis amennyiben pótlásuk nem történik meg – és a jelek szerint nem fog – Buda egyik legnagyobb sürgősségi centruma nem felel meg még a legalacsonyabb progresszivitású ellátóhelynek sem. Ehhez ugyanis minden műszakban legalább egy sürgősségi szakvizsgával rendelkező orvosnak jelen kell lennie – írja Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő közösségi oldalán.

A szakértő emlékeztet arra, hogy a Szent Imre Kórházban kínzó szakdolgozói hiány miatt jelentős osztály bezárások történtek: 2021-ben kénytelenek voltak a Kardiológiai Szubintenzív Osztályt bezárni, az Intenzív Osztályon pedig, a 17 ágyból 5 a NEAK ágyszám-kimutatása szerint is tartósan szünetel, de információi szerint pusztán 4-6 tud általában üzemelni a szakdolgozói-hiány miatt. Hasonlóan rossz a helyzet a belgyógyászati osztályokon is, ahol információim szerint szintén nővérhiány miatt kellett osztályrészeket lezárni. Így a Sürgősségi Osztályról nem tudják a betegeket továbbadni a kórházi osztályokra.

Így a Sürgősségi Osztályról nem tudják a betegeket továbbadni, a kórházi osztályokra, ami egyrészt a Sürgősségi Osztály ellehetetlenüléséhez vezet, hiszen az ott ragadt betegekhez plusz személyzet, ágy, eszköz kellene, valamint folyamatos és éles konfrontációt jelent betegek hozzátartozóival, és a kórházi osztályok dolgozóival szemben is. A felmondott szakorvosok között többen is úgy érezték, hogy a helyzet szakmai szempontból már olyan mélyen van, hogy azt kezelhetetlen.

Kunetz Zsombor információi szerint az egyik legnagyobb budapesti kórházban komoly személyzeti gondok vannak
Mint Kunetz írja: a Szent Imre Kórház esete tökéletesen bemutatja azt a trükközést, amit kórházvezetők előszeretettel használnak, azaz nem mondják le hivatalosan a kieső kapacitást, hanem megpróbálják elmaszkolni, eltitkolni azt, csakhogy egy-egy ilyen esetben erre gyorsan fény derül.

Nem először alakul ki válság a Szent Imre Kórházban, legutoljára az immár krónikus nővérhiány miatt éppen tavaly augusztusban volt, illetve 2021-ben a jogállási törvény bevezetése, és szintén a mostoha munkakörülmények és az alkalmatlan vezetés miatt 7 orvos és 17 szakdolgozó mondott fel az Intenzív Osztályon.

