Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Leállt a Szent János Kórház informatikai rendszere

mfor.hu

Átmeneti hibáról és apróbb fennakadásokról beszél az egészségügyi intézmény.

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt – írta meg a Telex. A portál szerint emiatt az orvosok nem tudtak konzíliumot adni, nem látták a betegek laboreredményeit, és nem is tudták laborra küldeni őket, nem tudtak gyógyszert felírni, és mivel a zavar a sürgősségi osztályt is érintette, a mentőket sem tudták fogadni.

A kórház honlapján megjelent közlemény szerint átmeneti informatikai hibáról volt szó, ami miatt előfordulhatnak „apróbb fennakadások”. A közlemény szerint a járóbeteg-ellátás zavartalanul működött, de a rendszer helyreállításáig „kisebb várakozási időre lehet számítani”.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a Telexnek azt mondta, hogy szerintük nem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ma Vácon egy egészségügyi konferencián mutatta be a szaktárca tiszás képviselőit, illetve meg is nevezte leendő miniszterét.

Dr. Mangó Gabriella háziorvos azt írja: tudja, „hogy holnap majd felhívnak, feljelentenek, próbálnak karaktergyilkolni, mert ez a módi”. Mégis kiírta magából, hogy mélységesen felháborodott az egészségügyi államtitkár szavain. Komáromi Zoltán egykori háziorvos, a DK szakpolitikusa is visszautasítja a szavakat, és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) közösségi oldalán is forrnak az indulatok.

Itt az ősz, újra támad a koronavírus

Országosan nőtt a vírus koncentrációja a szennyvízben. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy podcastban azt mondta: a háziorvosok maradékelven választódnak ki. 

Háromszor annyian tartják jobbnak az magánegészségügyben dolgozó orvosokat, mint az állami intézmények gyógyítóit.

Közbeszerzést írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Covid-vakcinákra, mert Magyarország nem kér az Európai Unió közös oltóanyag-beszerzéséből. A tavalyi nagy mennyiség jó részét azonban a kicsi érdeklődés miatt minden bizonnyal megsemmisítették. 

Elképesztő mértékben nő a fiatal nők körében tapasztalható tripla negatív emlőrák, ezért minden eddiginél fontosabb a szűrés és a korai diagnosztizálás.

Hatalmas javulást hozott a vizsgálatban résztvevők látásában egy kevert szemcsepp. Műtét és szemüveg helyett is szóba jöhet.

Elárulta az NNGYK, mikortól lesz Covid-oltás

A helyzet sürgető, többen küzdenek légúti fertőzésekkel, mint korábban, és a Covid-fertőzések száma is emelkedik.

Épp egy éve, hogy Novák Katalin az X-en kiposztolta: új munkája van, amely a világszintű születésszám csökkenését helyezi fókuszba. Azóta ugyan egy-két konferencián felszólalt a világban, de új nonprofit cége, az XY Worldwide felületén nyoma sincs friss információknak. Cégtársa, Stephen J. Shaw most szeptemberben új bejelentést tett, de nem a közös cégük felületén.

