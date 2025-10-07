Leállt a Szent János Kórház informatikai rendszere

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt – írta meg a Telex. A portál szerint emiatt az orvosok nem tudtak konzíliumot adni, nem látták a betegek laboreredményeit, és nem is tudták laborra küldeni őket, nem tudtak gyógyszert felírni, és mivel a zavar a sürgősségi osztályt is érintette, a mentőket sem tudták fogadni.

A kórház honlapján megjelent közlemény szerint átmeneti informatikai hibáról volt szó, ami miatt előfordulhatnak „apróbb fennakadások”. A közlemény szerint a járóbeteg-ellátás zavartalanul működött, de a rendszer helyreállításáig „kisebb várakozási időre lehet számítani”.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a Telexnek azt mondta, hogy szerintük nem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.