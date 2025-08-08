Leállt az EESZT, nem lehet kiváltani az így felírt gyógyszereket

Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel az e-egeszsegugy.gov. hu oldalt.

- ez a felirat fogadja azokat a felhasználókat, akik péntek délután használnák az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) szolgáltatásait, így például az időpontfoglalást, a leletellenőrzést, vagy éppen a receptkiváltást vennék igénybe. A hvg.hu kérdésére megerősítette több budapesti patika is: úgy tudják, az egész országot érinti a meghibásodás, arról pedig nem kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan mikorra sikerül majd helyreállítani a rendszert.

A probléma jelentős, hiszen az EESZT leállásával csak azokat a vényköteles gyógyszereket tudják kiadni, amelyeket kézzel írtak fel receptre.