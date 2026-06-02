2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Hegedűs Zsolt

Lépett Hegedűs Zsolt, fontos kinevezést jelentett be

mfor.hu

„Új szemlélet, új irány” jön a miniszter szerint.

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).

„Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel”

- írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

Hegedűs Zsolt és Oroszi Beatrix a hétfő esti átadás-átvételen
Hegedűs Zsolt és Oroszi Beatrix a hétfő esti átadás-átvételen
Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

„Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban” – olvasható a posztban, amely úgy zárul: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy „végre befektessünk a magyar emberek egészségébe”.

Oroszi Surján Orsolyát váltja, aki 2025. május 31. óta töltötte be a tisztséget. Oroszi korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt annak 2017-es megszűnéséig, majd a koronavírus-járvány első időszakáig dolgozott az országos tisztifőorvos vezetése alatt működő, akkor még Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevű intézménynél is. A járvány alatt a kormánynak tanácsot adó szakértői csoport, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport tagjaként lehetett gyakran találkozni a nevével.

A Telex kérdéseire az új tisztifőorvos  megerősítette, amit korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is mondott: profiltisztítást terveznek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nem marad meg jelenlegi formájában, a 2023 augusztusában beolvasztott Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet újra önállóvá válik. A népegészségügy marad a tisztifőorvos irányítása alatt.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy a jövés-menés a Batthyány-Strattmann Alapítványnál mostanában

A szakmai igazgató is felmondott a gyógyszertámogatásokról döntő alapítványnál. 

MOK-elnök: „Megértem, hogy tégláról téglára épül a ház, de ég a tető”

Egy csütörtöki konferencián Ilku Lívia egészségügyi államtitkár mindenkitől türelmet kért a minisztérium számára, miközben a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosbárói rendszer felszámolásáról, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója pedig a 22-es csapdájáról beszélt.

„Kirívóan etikátlan marketingfogás a legújabb hazai lombikos világszenzáció” – mondja Kaáli professzor

A Kaáli Intézetek egykori alapítója és vezetője megütközve olvasta, hogy a Semmelweis Egyetem világszenzációként tálalta az embrióbeültetést. 

Még nincs is igazi kánikula, de máris 32 mentő klímája lett hibás

Szokatlanul őszinte és tárgyilagos posztban közölte az Országos Mentőszolgálat.

Hegedűs Zsolt első interjújában: Teljesen újjászervezik a háziorvosi rendszert

A várólistákat az angliai tapasztalataira támaszkodva akarja megoldani. 

Többéves projekt indult a hólyagrák megelőzésére

Hároméves projekt indult uniós támogatással a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével a magyar, a görög és a lengyel szakmai szervezet, valamint két nemzetközi betegszervezet részvételével; ez az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában – közölte a Magyar Urológusok Társasága szerdán az MTI-vel.

Döntött a kormány: közzéteszik a kórházi fertőzési adatokat

Döntött a kormány: közzéteszik a kórházi fertőzési adatokat

Az erről szóló rendelet kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Hegedűs Zsolttól kapott fontos tisztséget Kaló Zoltán

Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy Kaló Zoltán lesz az egészségbiztosító vezetője.

Veszélybe került a Honvéd Kórház traumatológiáján az ellátás

Letétbe helyezte felmondását a Honvédkórházban dolgozó 13 traumatológus a megnyirbált pótlékok miatt.

Van baj: a regisztrált ebola-esetek csak a jéghegy csúcsa

A Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány során regisztrált esetek száma valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, és igen csekély az esély arra, hogy három hónapon belül hatékony és biztonságos védőoltást fejlesszenek ki a vírus Bundibugyo-törzse ellen – figyelmeztetett a járványügyi felkészültséget szolgáló innovációk támogatására alakított Koalíció a Járványügyi Innovatív Felkészülésért (CEPI) igazgatótanácsának elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG