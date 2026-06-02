Lépett Hegedűs Zsolt, fontos kinevezést jelentett be

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

Hegedűs Zsolt és Oroszi Beatrix a hétfő esti átadás-átvételen

„Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban” – olvasható a posztban, amely úgy zárul: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy „végre befektessünk a magyar emberek egészségébe”.

Oroszi Surján Orsolyát váltja, aki 2025. május 31. óta töltötte be a tisztséget. Oroszi korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt annak 2017-es megszűnéséig, majd a koronavírus-járvány első időszakáig dolgozott az országos tisztifőorvos vezetése alatt működő, akkor még Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevű intézménynél is. A járvány alatt a kormánynak tanácsot adó szakértői csoport, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport tagjaként lehetett gyakran találkozni a nevével.

A Telex kérdéseire az új tisztifőorvos megerősítette, amit korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is mondott: profiltisztítást terveznek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nem marad meg jelenlegi formájában, a 2023 augusztusában beolvasztott Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet újra önállóvá válik. A népegészségügy marad a tisztifőorvos irányítása alatt.