Leváltották az Országos Kórházi Főigazgatót

Az ágazatban közszájon forog, hogy leváltották Jenei Zoltánt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezetőjét, valamint gazdasági főigazgató-helyettesét Tóbiás Tamást. A hírt elsőként a MedicalOnline tette közzé, erről számolt be csütörtökön a Népszava is. A lap úgy tudja: a kormányzat Jenei Zoltánt tette felelőssé a szektor idei példátlan eladósodásáért és azért is, hogy az intézmények gazdasági-műszaki üzemeltetésének leválasztása a kórházakról eddig nem bizonyult sikertörténetnek.

Megvan a bűnös - a belügy szerint. Fotó: Depositphotos Idén július elsejétől a fővárosi, majd 2024. január elsejétől országosan is minden kórház ingatlanüzemeltetési szolgáltatását központilag az állam a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon (KEF) keresztül működteti. Azaz ez a szervezet biztosítja az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi és vármegyei költségvetési intézmények számára az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat. Így egyebek mellett az őrzés-védelmet, a takarítást, a műszaki üzemeltetést, karbantartást és az ezekkel összefüggő épületfelújítást, a biztonságtechnikai berendezések üzemeltetését, a létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat.

A változástól remélték, hogy az intézmények megszabadulhatnak minden olyan kiadástól, ami nem közvetlenül a gyógyítást érinti. Csakhogy a feladat leválasztásakor a kórházak azzal szembesültek, hogy több százmilliós végkielégítést kell előteremteniük, mert a szakembereik nem vállalták a munkát az új feltételekkel. A végkielégítések kifizetése is növelte az eladósodást - írta alap.