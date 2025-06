Levették a kórházi listáról, mert túlsúlyos? – Megszólalt a beteg

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Semmelweis Egyetem válaszában azt írta: „a túlélés esélyét nagymértékben csökkenti pl. az obezitás”, de a döntést minden esetben a vizsgálati eredmények és betegmonitoring alapján hozzák meg. Egy neve elhallgatását kérő orvos szerint nem létezik nemzetközi szabály, amely BMI-határértékhez kötné a listáról való lekerülést. Egyes központok 35-ös BMI fölött kérnek fogyást, mások csak 40 fölött, de ez a társbetegségektől is függ. A Blikk szerint a kérdésre, hogy történt-e változás a protokollban, továbbra sincs egyértelmű válasz.

Az Autisták Országos Szövetsége és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is megszóltalt az új műtéti protokollal kapcsolatban.

A Blikk szerint egy vesebeteg olvasójuk arról számolt be, hogy több túlsúlyos betegtársával együtt lekerültek a vesetranszplantációs várólistáról. A nő testtömegindexe 31, ami túlsúlyt jelent, de nem minősül súlyosnak. A lap azt próbálta kideríteni, valóban megváltozott-e a hivatalos protokoll, és milyen elhízás jelent kizáró okot. A Belügyminisztérium Egészségügyi Szakmai Kollégiumának irányelve szerint súlyos morbid obezitás, azaz 40 feletti BMI esetén a műtét és a gyógyulás „indokolatlanul magas kockázattal jár”, de az ajánlásoktól dokumentáltan el lehet térni.

