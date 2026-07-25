Lombikprogram: ezekben az országokban 50 pluszos nőket bevállalnak

Ma már az sem lehetetlen, hogy 50 év felett édesanyává váljon valaki – természetesen a legtöbb nő számára ez kizárólag a donor petesejtek igénybevételével lehetséges. Hiszen a saját petesejtekkel való sikerráta ebben a korban a legminimálisabbra csökken, míg a donor petesejttel végzett lombikbébiprogramok eredményessége nagyjából 45-55 százalékra tehető – még a természetes női termékenységet meghaladó életkoron is túl. Tehát hiába léteznek komoly ellenérvek az igen késői anyaság elkerülésére, a meddőségi klinikák jól megcélzott rétege épp a menopauzába ért nők egy része. Az üzlet az üzlet – vélekednek.

Az 50 év feletti nők számára ilyen szempontból jelenleg a legkedvezőbb célpont Spanyolország, Görögország és Észak-Ciprus, amelyek a magas klinikai korhatárokat, nagy donorbázist és az idősebb páciensekkel szerzett tapasztalataikat ötvözik.

De Lengyelországban, Lettországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egyedi elbírálás alapján szintén engedélyezi pár klinika az 50 körüli eseteket. Érdemes azonban tudni, hogy a meddőségi centrumoknak sokszor a saját korhatár-szabályzata gyakran szigorúbb, mint az országosan meghatározott korlátozás.

Nemcsak egészségügyi, hanem etikai kérdéseket is felvet, hogy mennyire célszerű 50 pluszosan gyermeket vállalni

Fotó: DepositPhotos.com

A klinikák ugyanakkor hozzáteszik: a nők életkoránál talán még fontosabb, hogy a méhük, és az általános egészségi állapotuk kielégítő legyen. A lombik szempontjából extrémnek számító korhatárok egyébként országonként eltérőek – nagyjából 48-58 év között mozognak –, de Észak-Cipruson a legmagasabbak – derül ki a fertilityroad.com adatbázisából.

A legjobb IVF klinikák 50 év feletti nők számára

Ezért jelenleg az érintett korosztály legnépszerűbb úticélja Észak-Ciprus, megelőzve Spanyolországot és Görögországot, ahol az 50 év feletti lombikbébi program legálisan lehetséges. Ezek az országok a legfejlettebb reprodukciós technológiákat, a megfelelő jogi kereteket és erős nemzetközi promóciót alkalmaznak.

Az 50 pluszos páciensek tapasztalatai alapján a következő klinikák számítanak a legjobb asszisztált reprodukciós intézetnek, ahol az idősebbnek számító ügyfeleknek személyre szabottan állítják össze a szolgáltatásokat:

emBIO Orvosi Központ – Athén, Görögország (54 éves korig)

Dunya IVF Központ – Kyrenia, Észak-Ciprus (55 éves korig)

Ciprusi IVF Kórház – Famagusta, Észak-Ciprus (55 éves korig)

Pelargos IVF Orvosi Csoport – Athén, Görögország (54 éves korig)

Newlife IVF Greece – Thessaloniki, Görögország (54 éves korig)

CEFER Barcelona – Barcelona, ​​Spanyolország (55 éves korig)

Institut Marqués – Barcelona, ​​Spanyolország (51 éves korig)

Mi a helyzet a szomszédos országokkal?

Magyarországon a hatályos jogszabályok szerint a lombikprogram legfeljebb a nő 45. életévének betöltéséig kezdhetők meg, ezért sokan keresik fel a közeli országokat, ahol donor petesejttel is végeznek beültetéseket.

Csehországban a cseh törvények értelmében a nők 49 éves koráig+364 napig (azaz az 50. születésnapjáig) végezhető el az embrióbeültetés., de ha valaki épp most tölti be az 50-et, érdemes egyedi konzultációt kérnie. Szlovákiában szintén az 50. életév betöltése a határ, de egyes klinikák egyedi elbírálás alapján, kiváló egészségügyi állapot esetén minimálisan rugalmasak lehetnek.

IVF sikerességi arány 50 év felett

A fertilityroad.com szerint 50 éves korban a siker legfontosabb tényezője nem más, mint az, hogy kinek a petesejtjeit használják fel a beültetéskor. Saját petesejtekkel a természetes úton való megtermékenyülés esélye szinte a nullával egyenlő. Nemcsak azért, mert ebben a korban a legtöbb nő menopauzában vagy ahhoz közel áll, hanem azért is, mert

a megmaradt petesejteik körülbelül 70-80 százaléka már kromoszóma-rendellenességeket hordoz. Ezért egyetlen jó hírű klinika sem kínál saját petesejttel végzett IVF-et 50 éves korban.

Kapcsolódó cikk Európai viszonylatban is lemaradt a magyar lombikkezelések aránya Igaz, csak 2023-as adatok alapján.

Donor petesejtekkel azonban teljesen más a helyzet. Mivel a petesejtek fiatal, megszűrt donoroktól származnak, az embrióátültetés sikerességi aránya 45-55 százalékra ugrik és erre alig van hatása a páciens életkorának. (Feltéve, ha remek egészségi állapotnak örvend, ami 50 éves kor körül sajnos már egyáltalán nem mindenkinél egyértelmű). Ezért az 50 év feletti nőknél a terhességek több mint 90 százaléka össze is jön három beültetésből. A külföldi klinikákat ajánló portál szerint a vetélés kockázata is meredeken csökken: míg a 40-es éveik közepén járó, saját petesejtjükkel várandós nőknél 50 százalékos erre az esély, addig a donor petesejtek esetében ez körülbelül 10 százalékra csökken.

A külföldi lombikklinikák statisztikái szerint az 50 pluszos állapotos nőknél az élveszületések aránya a friss petesejt-beültetések után Spanyolországban és Görögországban körülbelül 57, míg Portugáliában 55 százalék – tükrözve a fiatal donorok életkorát (18–32 évesek).

A klinikák ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a méhnyálkahártya és az általános egészségi állapot döntően meghatározza a siker arányát. Ezek ugyanis nagyobb arányban befolyásolják a petesejt beágyazódását és a terhesség biztonságosságát, mint a petesejt minősége.

Húzós az ár

Mivel az 50 év feletti kezelések szinte mindig donor petesejteket használnak, a kiadások nagyságát a donor költségei, nem pedig az életkor határozza meg. Egy donor petesejtes IVF-ciklus külföldön jellemzően 5500–8500 euróba (jelenlegi árfolyamon 2 millió-3,09 millió forintba) kerül, plusz a gyógyszerek és az ott tartózkodás költségei.

Az árak országonként eltérőek: Görögországban és Észak-Cipruson 5500-7000, Spanyolországban pedig 6500-8500 euró – ami általában jóval az Egyesült Királyság, Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok árai alatt van.

Ezen kívül további költségekkel is számolnia kell az idősebb nőknek az extra egészségügyi szűrések miatt, ugyanis szükség van szív- és érrendszeri, anyagcsere- és a nőgyógyászati vizsgálatok mellett külön méhvizsgálatra is, és bizonyos esetekben etikai bizottsági felülvizsgálat is kell. Számos klinika kínál donorpetesejt-garancia vagy visszatérítési programokat az érintetteknek: jellemzően a 2-4 ciklus árát (16 000–24 000 eurót), részleges vagy teljes visszatérítéssel, ha nem sikerül a teherbeesés vagy az élveszülés. Ezek általában 55 éves korig érhetők el, orvosi felülvizsgálat és jogosultsági kritériumok függvényében.

Kapcsolódó cikk Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki Kezd járványzerűvé válni a terméketlenség.

Biztonságos az IVF 50 felett?

Az 50 év feletti lombikbébi program bizonyos kockázatokkal járhat – de a szakértők szerint ezek főként magából a terhességből, nem pedig a lombikbébi eljárásból erednek. Az idősebb anyáknál nagyobb arányban fordul elő magas vérnyomás, terhességi toxémia, terhességi cukorbetegség, koraszülés, alacsony születési súly, méhlepényi problémák és császármetszés. Az ikerterhesség mindezeket felerősíti, ezért ebben a korban erősen ajánlott egyetlen embrió beültetése.

Az 50 év feletti várandósság azonban – különösen a mesterséges reprodukciós technológiák (asszisztált reprodukció, donáció) fejlődésével – világszerte komoly bioetikai, társadalmi és pszichológiai vitákat vált ki. Az etikai kérdések alapvetően három fő területre csoportosíthatók: a gyermek érdekeire, az anya egészségére, valamint a társadalmi és donációs igazságosságra.