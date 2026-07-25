7p
Egészségügy Ciprus Csehország Egészségügy és egészségipar Görögország Spanyolország Szlovákia Szülés

Lombikprogram: ezekben az országokban 50 pluszos nőket bevállalnak

Kormos Olga
Kormos Olga

50 év felett a teherbeesés esélye 1 százalék alatt mozog. Ezért egyes külföldi klinikák a piaci rést felismerve, célzottan az 50 feletti nőknek kínálják a donor petesejtes lombikprogramjaikat.

Ma már az sem lehetetlen, hogy 50 év felett édesanyává váljon valaki – természetesen a legtöbb nő számára ez kizárólag a donor petesejtek igénybevételével lehetséges. Hiszen a saját petesejtekkel való sikerráta ebben a korban a legminimálisabbra csökken, míg a donor petesejttel végzett lombikbébiprogramok eredményessége nagyjából 45-55 százalékra tehető – még a természetes női termékenységet meghaladó életkoron is túl. Tehát hiába léteznek komoly ellenérvek az igen késői anyaság elkerülésére, a meddőségi klinikák jól megcélzott rétege épp a menopauzába ért nők egy része. Az üzlet az üzlet – vélekednek.

Az 50 év feletti nők számára ilyen szempontból jelenleg a legkedvezőbb célpont Spanyolország, Görögország és Észak-Ciprus, amelyek a magas klinikai korhatárokat, nagy donorbázist és az idősebb páciensekkel szerzett tapasztalataikat ötvözik.

De Lengyelországban, Lettországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban egyedi elbírálás alapján szintén engedélyezi pár klinika az 50 körüli eseteket. Érdemes azonban tudni, hogy a meddőségi centrumoknak sokszor a saját korhatár-szabályzata gyakran szigorúbb, mint az országosan meghatározott korlátozás.

Nemcsak egészségügyi, hanem etikai kérdéseket is felvet, hogy mennyire célszerű 50 pluszosan gyermeket vállalni
Nemcsak egészségügyi, hanem etikai kérdéseket is felvet, hogy mennyire célszerű 50 pluszosan gyermeket vállalni
Fotó: DepositPhotos.com

A klinikák ugyanakkor hozzáteszik: a nők életkoránál talán még fontosabb, hogy a méhük, és az általános egészségi állapotuk kielégítő legyen. A lombik szempontjából extrémnek számító korhatárok egyébként országonként eltérőek – nagyjából 48-58 év között mozognak –, de Észak-Cipruson a legmagasabbak – derül ki a fertilityroad.com adatbázisából.

A legjobb IVF klinikák 50 év feletti nők számára

Ezért jelenleg az érintett korosztály legnépszerűbb úticélja Észak-Ciprus, megelőzve Spanyolországot és Görögországot, ahol az 50 év feletti lombikbébi program legálisan lehetséges. Ezek az országok a legfejlettebb reprodukciós technológiákat, a megfelelő jogi kereteket és erős nemzetközi promóciót alkalmaznak.

Az 50 pluszos páciensek tapasztalatai alapján a következő klinikák számítanak a legjobb asszisztált reprodukciós intézetnek, ahol az idősebbnek számító ügyfeleknek személyre szabottan állítják össze a szolgáltatásokat:

  • emBIO Orvosi Központ – Athén, Görögország (54 éves korig)
  • Dunya IVF Központ – Kyrenia, Észak-Ciprus (55 éves korig)
  • Ciprusi IVF Kórház – Famagusta, Észak-Ciprus (55 éves korig)
  • Pelargos IVF Orvosi Csoport – Athén, Görögország (54 éves korig)
  • Newlife IVF Greece – Thessaloniki, Görögország (54 éves korig)
  • CEFER Barcelona – Barcelona, ​​Spanyolország (55 éves korig)
  • Institut Marqués – Barcelona, ​​Spanyolország (51 éves korig)

Mi a helyzet a szomszédos országokkal?

Magyarországon a hatályos jogszabályok szerint a lombikprogram legfeljebb a nő 45. életévének betöltéséig kezdhetők meg, ezért sokan keresik fel a közeli országokat, ahol donor petesejttel is végeznek beültetéseket.

Csehországban a cseh törvények értelmében a nők 49 éves koráig+364 napig (azaz az 50. születésnapjáig) végezhető el az embrióbeültetés., de ha valaki épp most tölti be az 50-et, érdemes egyedi konzultációt kérnie. Szlovákiában szintén az 50. életév betöltése a határ, de egyes klinikák egyedi elbírálás alapján, kiváló egészségügyi állapot esetén minimálisan rugalmasak lehetnek. 

IVF sikerességi arány 50 év felett

A fertilityroad.com szerint 50 éves korban a siker legfontosabb tényezője nem más, mint az, hogy kinek a petesejtjeit használják fel a beültetéskor. Saját petesejtekkel a természetes úton való megtermékenyülés esélye szinte a nullával egyenlő. Nemcsak azért, mert ebben a korban a legtöbb nő menopauzában vagy ahhoz közel áll, hanem azért is, mert

a megmaradt petesejteik körülbelül 70-80 százaléka már kromoszóma-rendellenességeket hordoz. Ezért egyetlen jó hírű klinika sem kínál saját petesejttel végzett IVF-et 50 éves korban.

Donor petesejtekkel azonban teljesen más a helyzet. Mivel a petesejtek fiatal, megszűrt donoroktól származnak, az embrióátültetés sikerességi aránya 45-55 százalékra ugrik és erre alig van hatása a páciens életkorának. (Feltéve, ha remek egészségi állapotnak örvend, ami 50 éves kor körül sajnos már egyáltalán nem mindenkinél egyértelmű). Ezért az 50 év feletti nőknél a terhességek több mint 90 százaléka össze is jön három beültetésből. A külföldi klinikákat ajánló portál szerint a vetélés kockázata is meredeken csökken: míg a 40-es éveik közepén járó, saját petesejtjükkel várandós nőknél 50 százalékos erre az esély, addig a donor petesejtek esetében ez körülbelül 10 százalékra csökken.

A külföldi lombikklinikák statisztikái szerint az 50 pluszos állapotos nőknél az élveszületések aránya a friss petesejt-beültetések után Spanyolországban és Görögországban körülbelül 57, míg Portugáliában 55 százalék – tükrözve a fiatal donorok életkorát (18–32 évesek).

A klinikák ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a méhnyálkahártya és az általános egészségi állapot döntően meghatározza a siker arányát. Ezek ugyanis nagyobb arányban befolyásolják a petesejt beágyazódását és a terhesség biztonságosságát, mint a petesejt minősége.

Húzós az ár

Mivel az 50 év feletti kezelések szinte mindig donor petesejteket használnak, a kiadások nagyságát a donor költségei, nem pedig az életkor határozza meg. Egy donor petesejtes IVF-ciklus külföldön jellemzően 5500–8500 euróba (jelenlegi árfolyamon 2 millió-3,09 millió forintba) kerül, plusz a gyógyszerek és az ott tartózkodás költségei.

Az árak országonként eltérőek: Görögországban és Észak-Cipruson 5500-7000, Spanyolországban pedig 6500-8500 euró – ami általában jóval az Egyesült Királyság, Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok árai alatt van.

Ezen kívül további költségekkel is számolnia kell az idősebb nőknek az extra egészségügyi szűrések miatt, ugyanis szükség van szív- és érrendszeri, anyagcsere- és a nőgyógyászati vizsgálatok mellett külön méhvizsgálatra is, és bizonyos esetekben etikai bizottsági felülvizsgálat is kell. Számos klinika kínál donorpetesejt-garancia vagy visszatérítési programokat az érintetteknek: jellemzően a 2-4 ciklus árát (16 000–24 000 eurót), részleges vagy teljes visszatérítéssel, ha nem sikerül a teherbeesés vagy az élveszülés. Ezek általában 55 éves korig érhetők el, orvosi felülvizsgálat és jogosultsági kritériumok függvényében.

Biztonságos az IVF 50 felett?

Az 50 év feletti lombikbébi program bizonyos kockázatokkal járhat – de a szakértők szerint ezek főként magából a terhességből, nem pedig a lombikbébi eljárásból erednek. Az idősebb anyáknál nagyobb arányban fordul elő magas vérnyomás, terhességi toxémia, terhességi cukorbetegség, koraszülés, alacsony születési súly, méhlepényi problémák és császármetszés. Az ikerterhesség mindezeket felerősíti, ezért ebben a korban erősen ajánlott egyetlen embrió beültetése.

Az 50 év feletti várandósság azonban – különösen a mesterséges reprodukciós technológiák (asszisztált reprodukció, donáció) fejlődésével – világszerte komoly bioetikai, társadalmi és pszichológiai vitákat vált ki. Az etikai kérdések alapvetően három fő területre csoportosíthatók: a gyermek érdekeire, az anya egészségére, valamint a társadalmi és donációs igazságosságra. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kormányváltás ellenére is kúsznak felfelé a kórházi adósságok

A legfrissebb államkincstári adatok szerint a kórházak lejárt adóssága június végére már elérte a 49,5 milliárd forintot, ami év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet.

Véradókra nyáron is nagy szükség van

Veszélybe kerülhet a vérellátás? Fontos figyelmeztetést adtak ki

Jelentősen visszaesett a véradók száma.

Jöhet az eutanázia Magyarországon is?

Míg Magyar Péter hétfőn egy napirend előtti felszólalásra reagálva ismét kijelentette, hogy el fogják indítani az eutanáziáról szóló szakmai és társadalmi egyeztetést, addig Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a minap arról beszélt, hogy az aktív eutanáziát jelenleg nem tudja elképzelni. A napokban Franciaország lett a nyolcadik állam a 27 tagú Európai Unióban, ahol a kegyes halálhoz lehet folyamodni.

Egészségügyi államtitkár: „Még aggasztóbb a helyzet, ha a számok mögé nézünk”

Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkára elárulta, melyek a legkritikusabb pontjai az egészségügynek. 

Új felmérés: a magyarok az átlagnál kritikusabbak az egészségüggyel kapcsolatban

A STADA Health Report 2026 szerint az európai egészségügyet ma három egymással párhuzamos folyamat alakítja: az egészségügyi rendszerek továbbra is jelentős nyomás alatt állnak, az emberek egyre aktívabb szerepet vállalnak a saját egészségük alakításában, miközben a mesterséges intelligencia gyors ütemben válik a mindennapi egészségmegőrzés részévé. Magyarországon mindezt az is árnyalja, hogy a lakosság jóval kritikusabban ítéli meg az egészségügyi rendszert az európai átlagnál. A technológia ugyanakkor már itt sem a jövő ígérete, hanem egyre inkább a mindennapok része.

Már több mint 900 áldozata van az ebolajárványnak

Már több mint 900 áldozata van az ebolajárványnak

Nem lassul, sőt inkább gyorsul a járvány.

Győrfi Pál otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Győrfi Pál otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Erről közösségi oldalán számolt be.

A Tisza győzelme a háziorvosi praxisoknál is fordulatot sejtet

Április 12-én kormányváltás történt, aminek köszönhetően ismét van Magyarországnak önálló Egészségügyi Minisztériuma és egészségügyi minisztere. Bár három hónap még nem sok, de hirtelen ötlettől vezérelve megnéztük, hogy a mögöttünk álló negyedév hozott-e változást a megüresedő háziorvosi praxisok tekintetében. Érdekes tendencia látható, a praxishirdetések száma például a felére esett vissza. 

Óriási eredmény: olyan „kapcsolót” találtak az ELTE kutató, ami gátolja a tumorok növekedését

Óriási eredmény: olyan „kapcsolót” találtak az ELTE kutatói, ami gátolja a tumorok növekedését

Egy bizonyos enzim gátlása jelentős változásokat idéz elő a rákos sejtek anyagcseréjében.

Egy szakértő egészen furcsa dolgokat vett észre a várólistáknál

Moro Ákos adatmérnök a saját módszerével mélységében elemezte az egészségbiztosító adatait.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG