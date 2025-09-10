Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Ma volt a 13 ezredik transzplantáció Magyarországon

mfor.hu

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs irodájának szerdai közleménye szerint szeptember 4-én megtörtént a 13 ezredik magyarországi szervátültetés, amely egy életmentő májtranszplantáció volt a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán.

A közlemény alapján a 13 ezer hazai szervátültetés között 10 251 veseátültetés volt, melyből 921 élődonor adományozásával valósulhatott meg, 1456 májátültetés, mely három alkalommal történt meg élődonornak köszönhetően, 903 szívátültetés, 228 hasnyálmirigy átültetés (vesével kombináltan, önállóan vagy hasnyálmirigy szigetsejt beültetés) és 162 tüdőátültetés történt.

Az esetszám önmagában is arra utal, hogy jelentős, évtizedes tapasztalattal működnek a hazai transzplantációs programok hazánkban is – tették hozzá, azzal együtt, hogy a programok fejlődését mutatja, hogy az első ezer átültetés 30 év alatt, míg az utolsó ezer eset kevesebb mint 2,5 év alatt történt.

Felidézték, hogy az első emberi szervátültetést Magyarországon Németh András végezte 1962-ben Szegeden, amely egy élő donoros veseátültetés volt.

A szervátültetések döntő többsége vesetranszplantáció
A szervátültetések döntő többsége vesetranszplantáció
Fotó: Depositphotos

Az első vesetranszplantációs program 1973-ban indult a SOTE I. számú Sebészeti Klinikán Perner Ferenc vezetésével, majd 1979-től Szegeden, 1991-től Debrecenben és végül 1993-ban Pécsen is megnyíltak a vesetranszplantációs osztályok.

Az első szívátültetést 1992-ben végezte Szabó Zoltán professzor a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán – írták.

A legfrissebb magyarországi szervátültetési program, a tüdőátültetés 2015 december óta elérhető az Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Központjában, ahol Lang György és Rényi-Vámos Ferenc végezték az első ilyen beavatkozást – áll a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az öngyilkossági arány ugyan nagyot csökkent a 80-as évek óta, továbbra is magas.

Minden ötödik órára jut egy öngyilkosság Magyarországon

Közel sem világelső Magyarország az öngyilkosságok számát tekintve, sőt, európai viszonylatban sem a magyar adatok a legrosszabbak. Az idősek körében azonban továbbra is magas az arány, ami ellen a háziorvosok és a szélesebb közvélemény edukálásával lehetne tenni.

Kunetz Zsombor lerántotta a leplet Pintér Sándor államtitkárának csúsztatásáról

Az orvos, egészségügyi szakértő szerint a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya felújítása kapcsán egy fontos tényezőt nem említett Takács Péter.

Vége: az állam elkezdte felvásárolni a magán CT- és MR-gépeket (frissítve)

2025. november 1-jétől új élet jön a magánegészségügyi intézményekben: nem lehet közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat végezniük. Emiatt az állam felvásárolta az Affidea egyes CT- és MR gépeit, és információink szerint a többi magánszolgáltatónál is hasonló tárgyalások folynak.

Az is baj, ha van rajta sapka, az is, ha nincs

Először is tisztázzuk, az ársapka nem azt jelenti, hogy olcsóbban tudjuk megvásárolni július 1-jétől a gyógyszereket, hanem hogy bizonyos időhatáron belül nem fog emelkedni ezeknek az ára. Bár a szakmai értelmezés olykor ettől is eltér. De ez az érem egyik oldala. A másik, hogy a nem vényköteles készítmények esetében is eltérő lehet egyes termékek rögzített ára, – a listán többnyire ilyenek szerepelnek, ugyanis már a decemberi alapnak tekintett áruk sem volt ugyanaz.

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Több hónapos kálvária ért véget.

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Lehetne másra költeni a pénzt.

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Sok a krónikus beteg, a helyzet pedig nem javul.

Ihatatlanná vált a víz, lajtoskocsik járnak számos hazai településen

Újabb településeken vált ihatatlanná a víz, lajtos kocsikkal pótolják a hiányt

Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz – írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

Október elsejétől változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere.

Újra itt a Nyugat-nílusi vírus – főleg férfiakat vesz célba

Újra megjelent a Nyugat-nílusi vírus Magyarországon, ami súlyos idegrendszeri tüneteket okozhat, különösen az idősebbek körében.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168