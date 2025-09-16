Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magánegészségügy

Mi lesz a magánegészségüggyel? Az elmúlt egy év komoly változásokat hozott

mfor.hu

A magánegészségügyben tapasztalható költési trendekről, a szolgáltatók által nyújtott jelenlegi és jövőbeni lehetőségekről, valamint a prevenció fontosságáról is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Fábián Lajos Károly, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke.

A magán és az állami egészségügy mesterséges megosztása továbbra is probléma, holott egy ekkora országban valójában csak egyetlen szektor létezik: amelyik a beteg embert gyorsan és hatékonyan meggyógyítja – nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Fábián Lajos Károly, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Egészségügyi tagozatának elnöke. 

Az elmúlt egy év üzleti tapasztalatairól a szakember elmondta: a magánegészségügyi szolgáltatóknál romló trendeket tapasztaltak az ún. out-of-pocket, azaz a polgárok saját zsebből vásárolt szolgáltatási szegmensében, míg a vállalati egészségügyi szegmens változatlanul fejlődik. Mint mondta, a munkáltatók felismerték, hogy saját érdekük a munkavállalóik egészségügyi szolgáltatási csomagokkal történő motivációja – amiből hosszú távon mindkét fél, tehát a vállalatok és a munkavállalók is profitálhatnak. 

A betegek gyógyulása a legfontosabb - legalábbis ennek kellene fókuszba kerülnie
A betegek gyógyulása a legfontosabb - legalábbis ennek kellene fókuszba kerülnie
Fotó: Depositphotos

A lap kérdésére, hogy milyenek a kilátások a magánegészségügyi szektor számára idehaza és várható-e további konszolidáció bizonyos szolgáltatói szegmensekben, Fábián Lajos Károly elmondta: „nemzetközi mércével még a szektor hazánkban nagynak számító szereplői is kicsik. Rendkívül sok szinergia és lehetőség lenne még a további konszolidációban, akár az egészen nagy cégek összefogásában, összeolvadásában is. Ez javítana az elérhetőségen, a HR-helyzeten, csökkennének a felesleges és sokba kerülő párhuzamosságok, csökkennének a központi költségek, ami végső soron a betegeknek és ügyfeleknek használna, hiszen gazdaságosabban, vagyis olcsóbban és gyorsabban jutnának ellátáshoz”. 

Véleménye szerint jelenleg a szektor mérvadó szereplői közül közül „igazán a magas szintű fekvőbeteg ellátók és a vállalati egészségügyre építők állnak anyagi értelemben a legjobban, különösen ahol az egészségbiztosítás profitja fedezi a tényleges ellátás vélt, vagy valós veszteségét”. 

A magánegészségügyi szolgáltatók pénzügyi helyzetéről, az áremelések útján elért bevételnövelésről Fábián Lajos Károly úgy nyilatkozott: most először látnak olyat, hogy egy nagy szolgáltató, történetesen a Liv Duna Medical jelentős mértékű létszámleépítést jelent be tetemes, és évek óta halmozódó vesztesége miatt.

„De (...) hogy senki ne érezze magát megszólítva, mi, a Tritonlife is szerveztünk át, vagy adtunk át más operátornak olyan ellátó helyszínt, ami számunkra veszteséget termelt, így kapacitásainkat a jól és eredményesen működő helyszínek, pácienseink, ügyfeleink érdekében átcsoportosítva. Egy magáncég nem maradhat fenn sokáig úgy, hogy legalább a működés, hitelek, kamatok költségeit ne termelje ki. (...) Áremeléssel nem lehet mindent megoldani. (...). Az emberek nem terhelhetők a végtelenségig. Ez a tény is az egyensúly irányába, a piaci racionalitás és a konszolidáció irányába tolja a piaci szereplőket. Végső soron ez a páciens, a beteg emberek érdekét is szolgálja” – fogalmazott a lapnak a szakember. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Indul a Millió lépés őszi kihívása

Szeptember 22-én kezdetét veszi a Millió lépés az iskoládért program őszi fordulója, amely immár hatodik alkalommal ösztönzi mozgásra az országot. 

Egy mentős levele Kunetz Zsombornak a magyar valóságról

Annak kapcsán, hogy az osztrákok még mindig várnak Takács Péter egészségügyi államtitkár bocsánatkérésére.  

A kórházban kezelt betegek fokozott veszélynek vannak kitéve

Magas halálozási rátájú, gyorsan terjedő kórházi fertőzés miatt aggódnak a szakemberek

Az egészségügyi ellátórendszereknek egyre több, újonnan kimutatott kórokozóval is meg kell küzdeniük. Az elmúlt évtizedben például a világ legalább negyven országának kórházaiban okozott járványkitöréseket a betegek között egy patogén élesztőgomba. 

Ma volt a 13 ezredik transzplantáció Magyarországon

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs irodájának szerdai közleménye szerint szeptember 4-én megtörtént a 13 ezredik magyarországi szervátültetés, amely egy életmentő májtranszplantáció volt a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán.

Az öngyilkossági arány ugyan nagyot csökkent a 80-as évek óta, továbbra is magas.

Minden ötödik órára jut egy öngyilkosság Magyarországon

Közel sem világelső Magyarország az öngyilkosságok számát tekintve, sőt, európai viszonylatban sem a magyar adatok a legrosszabbak. Az idősek körében azonban továbbra is magas az arány, ami ellen a háziorvosok és a szélesebb közvélemény edukálásával lehetne tenni.

Kunetz Zsombor lerántotta a leplet Pintér Sándor államtitkárának csúsztatásáról

Az orvos, egészségügyi szakértő szerint a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya felújítása kapcsán egy fontos tényezőt nem említett Takács Péter.

Vége: az állam elkezdte felvásárolni a magán CT- és MR-gépeket (frissítve)

2025. november 1-jétől új élet jön a magánegészségügyi intézményekben: nem lehet közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat végezniük. Emiatt az állam felvásárolta az Affidea egyes CT- és MR gépeit, és információink szerint a többi magánszolgáltatónál is hasonló tárgyalások folynak.

Az is baj, ha van rajta sapka, az is, ha nincs

Először is tisztázzuk, az ársapka nem azt jelenti, hogy olcsóbban tudjuk megvásárolni július 1-jétől a gyógyszereket, hanem hogy bizonyos időhatáron belül nem fog emelkedni ezeknek az ára. Bár a szakmai értelmezés olykor ettől is eltér. De ez az érem egyik oldala. A másik, hogy a nem vényköteles készítmények esetében is eltérő lehet egyes termékek rögzített ára, – a listán többnyire ilyenek szerepelnek, ugyanis már a decemberi alapnak tekintett áruk sem volt ugyanaz.

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Több hónapos kálvária ért véget.

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Lehetne másra költeni a pénzt.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168