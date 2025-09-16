Mi lesz a magánegészségüggyel? Az elmúlt egy év komoly változásokat hozott

A magán és az állami egészségügy mesterséges megosztása továbbra is probléma, holott egy ekkora országban valójában csak egyetlen szektor létezik: amelyik a beteg embert gyorsan és hatékonyan meggyógyítja – nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Fábián Lajos Károly, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Egészségügyi tagozatának elnöke.

Az elmúlt egy év üzleti tapasztalatairól a szakember elmondta: a magánegészségügyi szolgáltatóknál romló trendeket tapasztaltak az ún. out-of-pocket, azaz a polgárok saját zsebből vásárolt szolgáltatási szegmensében, míg a vállalati egészségügyi szegmens változatlanul fejlődik. Mint mondta, a munkáltatók felismerték, hogy saját érdekük a munkavállalóik egészségügyi szolgáltatási csomagokkal történő motivációja – amiből hosszú távon mindkét fél, tehát a vállalatok és a munkavállalók is profitálhatnak.

A betegek gyógyulása a legfontosabb - legalábbis ennek kellene fókuszba kerülnie

Fotó: Depositphotos

A lap kérdésére, hogy milyenek a kilátások a magánegészségügyi szektor számára idehaza és várható-e további konszolidáció bizonyos szolgáltatói szegmensekben, Fábián Lajos Károly elmondta: „nemzetközi mércével még a szektor hazánkban nagynak számító szereplői is kicsik. Rendkívül sok szinergia és lehetőség lenne még a további konszolidációban, akár az egészen nagy cégek összefogásában, összeolvadásában is. Ez javítana az elérhetőségen, a HR-helyzeten, csökkennének a felesleges és sokba kerülő párhuzamosságok, csökkennének a központi költségek, ami végső soron a betegeknek és ügyfeleknek használna, hiszen gazdaságosabban, vagyis olcsóbban és gyorsabban jutnának ellátáshoz”.

Véleménye szerint jelenleg a szektor mérvadó szereplői közül közül „igazán a magas szintű fekvőbeteg ellátók és a vállalati egészségügyre építők állnak anyagi értelemben a legjobban, különösen ahol az egészségbiztosítás profitja fedezi a tényleges ellátás vélt, vagy valós veszteségét”.

A magánegészségügyi szolgáltatók pénzügyi helyzetéről, az áremelések útján elért bevételnövelésről Fábián Lajos Károly úgy nyilatkozott: most először látnak olyat, hogy egy nagy szolgáltató, történetesen a Liv Duna Medical jelentős mértékű létszámleépítést jelent be tetemes, és évek óta halmozódó vesztesége miatt.

„De (...) hogy senki ne érezze magát megszólítva, mi, a Tritonlife is szerveztünk át, vagy adtunk át más operátornak olyan ellátó helyszínt, ami számunkra veszteséget termelt, így kapacitásainkat a jól és eredményesen működő helyszínek, pácienseink, ügyfeleink érdekében átcsoportosítva. Egy magáncég nem maradhat fenn sokáig úgy, hogy legalább a működés, hitelek, kamatok költségeit ne termelje ki. (...) Áremeléssel nem lehet mindent megoldani. (...). Az emberek nem terhelhetők a végtelenségig. Ez a tény is az egyensúly irányába, a piaci racionalitás és a konszolidáció irányába tolja a piaci szereplőket. Végső soron ez a páciens, a beteg emberek érdekét is szolgálja” – fogalmazott a lapnak a szakember.