Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. hétfőn adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a Mind Klinika Zrt.-nek – írja az MTI. A 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltató, a Mind Klinika mellett annak leányvállalatai is a Mészáros Csoporthoz kerültek.

A Talentis Group Zrt. belépésével a Mind Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását. A tulajdonosváltást követően a klinika változatlan szakmai csapattal folytatja tevékenységét.

„A Klinika által nyújtott szolgálatások terveink szerint a munkavállalóinknak is egy plusz cafeteria elem lehet” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A Mind Klinika 2019. júniusban alakult, egyik alapítója Mechtler László magyar származású neurológus professzor, az USA legnagyobb privát neurológiai központjának, a DENT Intézet-nek a szakmai vezetője. Az intézmény központja Budapesten, a 2. kerületi Lövőház utcában található. Az egyik legutóbbi bővítési ütem során egy több mint 800 m2-es hasznos alapterületen készült el új részlege, így a klinika területe az előzetes tervek szerint összesen közel 1700 négyzetméter lesz.