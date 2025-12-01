2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magánegészségügy Mészáros Lőrinc

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

mfor.hu

A budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg.

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. hétfőn adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a Mind Klinika Zrt.-nek – írja az MTI. A 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltató, a Mind Klinika mellett annak leányvállalatai is a Mészáros Csoporthoz kerültek.

A Talentis Group Zrt. belépésével a Mind Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását. A tulajdonosváltást követően a klinika változatlan szakmai csapattal folytatja tevékenységét.

„A Klinika által nyújtott szolgálatások terveink szerint a munkavállalóinknak is egy plusz cafeteria elem lehet” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A Mind Klinika 2019. júniusban alakult, egyik alapítója Mechtler László magyar származású neurológus professzor, az USA legnagyobb privát neurológiai központjának, a DENT Intézet-nek a szakmai vezetője. Az intézmény központja Budapesten, a 2. kerületi Lövőház utcában található. Az egyik legutóbbi bővítési ütem során egy több mint 800 m2-es hasznos alapterületen készült el új részlege, így a klinika területe az előzetes tervek szerint összesen közel 1700 négyzetméter lesz.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kunetz Zsombor: magyar mentősöket toboroznak Csádba

Csádban, a magyar állam által telepített konténerkórházban kell civil betegeket, sérülteket ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel céloztak meg. A missziót a Hungary Helps szervezi.

Egészségügyi siker: már a csípőprotézis-műtétek is robotasszisztálttá váltak ezen a klinikán

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Vacognak az egyik budapesti kórházban

Több osztályról hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok az Irgalmasrendi Kórházban.

A Modernától érkezik a héten a Covid-vakcina

Jönnek a háziorvosokhoz a Covid-oltóanyagok, az infulenza elleni vakcinák pedig már egy ideje igénybe vehetők.

Elrozsdásodott a vezeték, napok óta nincs fűtés egy budapest kórházban

Elrozsdásodott a vezeték, napok óta nincs fűtés egy budapest kórházban

„Alternatív megoldásokkal” próbálnak fűteni.

Kitárulkozni egy idegen előtt – divat lett terápiára járni?

A lelkünket szakemberrel gyógyítani viszonylag új találmány – és tegyük hozzá, nem olcsó. De hogy ki mire költ, kinek mi a fontos, az egyéni döntés kérdése. Mennyibe kerülnek a kezelések és ki jár ma pszichológushoz? Körképünkben ennek jártunk utána.

Vigyázat! Új betegséget diagnosztizáltak Magyarországon

A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak.

Kiderült: nem csak Csehországban, nálunk is Hepatitis-A-járvány zajlik

2025-ben, november elejéig több mint 1600 ember kapta el Magyarországon a Hepatitis-A nevű betegséget, ami rendkívül magas szám, hiszen hétszer annyi a megbetegedés, mint a tavalyi év azonos időszakában Ez jóval nagyobb arány, mint a csehországi, ahol a járvány miatt már rendkívüli intézkedéseket is eszközöltek. És már nálunk is vannak halálos áldozatok. 

Merre tovább a vérvétel után? A Virtuális Klinikán segítenek

Egyedülálló módon kapcsolja össze a laboratóriumi diagnosztikát és az online szakorvosi konzultációt a Synlab és az XMED360 közös fejlesztése. A cél, hogy időt nyerjenek a páciensek és az orvosok. 

Vészhelyzetben a HR-szakma: tarol a mentális krízis

Súlyos mentális válságban a HR szakma. A magyar HR szakemberek több mint fele gyakran vagy állandóan kimerült, minden harmadik HR-es pedig kifejezetten kiégettnek érzi magát – derül ki a Csillag Csatlós Csilla burnout szakértő, executive coach által vezetett, 279 hazai HR szakember részvételével készült átfogó felmérésből.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168