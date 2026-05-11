Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatunk a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Lépéseket jelentett be a MOK.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) által kiadott közlemény szerint az elnökség üdvözli és fontos gesztusként értékeli Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök bocsánatkérését a meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől.

Mint írták, az előző politikai érában az egészségügyi dolgozóknak politikai támadásokat, rendszerszintű sérelmeket és szakmai megaláztatásokat kellett elviselni. Mindezekkel való szembenézés, ezek felismerése elengedhetetlen feltétele a szakmai és társadalmi bizalom helyreállításának.

Hozzátették, a politikai döntéshozók az ágazatot tartós forráskivonásra és súlyos alulfinanszírozottságra ítélték, amely alapvetően meghatározta a betegellátás biztonságát és színvonalát. A rendszer működésének árát a betegek és az egészségügyi dolgozók fizették meg.

Ezt várja a kamara

A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint valódi igazságtétel nélkül nem építhető új, fenntartható egészségügyi rendszer. Kijelentették:

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a hivatásrendi válság előidézői közül ma többen áldozati szerepben tetszelegnek, vagy pozícióik átmentése érdekében most új szövetségeket keresnek. Ennek tolerálása a legnagyobb hiba lenne. A politikai lojalitásra épülő struktúrák fenntartása és a következmények nélküli hatalmi visszaélések konzerválják a rendszer működésképtelenségét.

Mint írták, a megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt. A következmények hiánya ugyanis mindig romboló következményekkel jár. A MOK hangsúlyozta, nem bosszúhadjáratra, hanem a gyógyításhoz nélkülözhetetlen tiszta, etikus kollegiális alapok megteremtésére törekszenek.

A kamara végül lépéseket is bejelentett, ezek a következők:

  • Integritás Program indítása: egy olyan eljárásrend létrehozása,  amely lehetővé teszi a hivatásellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálását, és egy szükséges bizalmas bejelentőfelület megalkotása,
  • Szakmai elszámoltathatóság: kezdeményezik azoknak a felelősségre vonását, akik hatalmukkal visszaélve bizonyíthatóan vétettek kollégáik és a betegbiztonság ellen,
  • Intézményi garanciák: indítványozzák a kormányzat, valamint a hatóságok aktív szerepvállalását a jogállami keretek és a szakmai autonómia visszaállítása érdekében.

 

Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása”

Bemutatkozott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt, beszédében sok mindent érintett.

Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hegedűs Zsolt hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatásán bejelentette: Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe.

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Emberről emberre is terjedhet.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

A dolgozók egészsége már üzleti kérdés – Miért költenek egyre többet a cégek magánegészségügyre?

A vállalati magánegészségügyi juttatás egy olyan stratégiai humánerőforrás befektetés, amelynek során a munkáltató strukturált formában biztosítja dolgozói számára a prevenciós és reaktív magánorvosi ellátáshoz való hozzáférést. A modern menedzsment elméletekben ez a koncepció már régen túllépett a klasszikus béren kívüli juttatások (cafeteria) egyszerű kategóriáján. Napjainkban a munkavállalói egészség a fenntartható üzleti növekedés és a vállalati kockázatkezelés legfontosabb entitása.

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Őrök figyelhetik a kórházakat hamarosan.

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Egy olyan sokkoló statisztikát is megosztott, mely több mint egy szám.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


