Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) által kiadott közlemény szerint az elnökség üdvözli és fontos gesztusként értékeli Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök bocsánatkérését a meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke – megalakult az új Országgyűlés Percről percre az Országgyűlés alakuló üléséről.

Mint írták, az előző politikai érában az egészségügyi dolgozóknak politikai támadásokat, rendszerszintű sérelmeket és szakmai megaláztatásokat kellett elviselni. Mindezekkel való szembenézés, ezek felismerése elengedhetetlen feltétele a szakmai és társadalmi bizalom helyreállításának.

Hozzátették, a politikai döntéshozók az ágazatot tartós forráskivonásra és súlyos alulfinanszírozottságra ítélték, amely alapvetően meghatározta a betegellátás biztonságát és színvonalát. A rendszer működésének árát a betegek és az egészségügyi dolgozók fizették meg.

Kapcsolódó cikk Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása” Bemutatkozott a leendő egészségügyi miniszter.

Ezt várja a kamara

A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint valódi igazságtétel nélkül nem építhető új, fenntartható egészségügyi rendszer. Kijelentették:

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a hivatásrendi válság előidézői közül ma többen áldozati szerepben tetszelegnek, vagy pozícióik átmentése érdekében most új szövetségeket keresnek. Ennek tolerálása a legnagyobb hiba lenne. A politikai lojalitásra épülő struktúrák fenntartása és a következmények nélküli hatalmi visszaélések konzerválják a rendszer működésképtelenségét.

Mint írták, a megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt. A következmények hiánya ugyanis mindig romboló következményekkel jár. A MOK hangsúlyozta, nem bosszúhadjáratra, hanem a gyógyításhoz nélkülözhetetlen tiszta, etikus kollegiális alapok megteremtésére törekszenek.

A kamara végül lépéseket is bejelentett, ezek a következők: