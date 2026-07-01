Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Az egészségügyért felelős miniszter javaslatára dr. Tótth Árpádot nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök országos kórház-főigazgatóvá, azaz az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) vezetőjévé – áll a kedden este megjelent Magyar Közlönyben, melyben egyebek mellett megjelent a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló rendelkezés, illetve a polgármesterek és közgyűlési elnökök fizetésének és költségtérítésének korlátozásáról szóló döntés is, illetve ugyanebben jelent meg az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló rendelet is, írja a Telex.

Dr. Tótth Árpád 2026. július 1-jei hatállyal látja el posztját országos kórház-főigazgatóként. Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter május elején a Parlamentben arról beszélt, már tudja, kit fog felkérni erre a feladatra, de nem nevezte meg a későbbi főigazgatót.

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Dr. Tótth Árpádról a Veol.hu korábban azt írta, hogy több mint egy évtizedig mentőorvosként dolgozott, valamint a veszprémi kórház orvosigazgatójaként, illetve , a zirci kórház főigazgatójaként is dolgozott, majd évekig volt a norvég egészségügy tanácsadója, elemzője – írta róla korábban a Medicalonline.hu.