Magyar Péter megnevezte egyik leendő miniszterét

Több száz résztvevővel lezajlott Vácon a Tisza Párt egészségügyi konferenciája, amiről Magyar Péter Facebook-oldalán is posztolt. A következőkről volt szó:

A leendő Tisza-kormány évente minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügyre fordított költségvetési forrásokat.

A Tisza fejleszti az ellátórendszert, létrehozunk 7 régiós szuperkórházat.

Javítjuk a nővér-orvos arányt, hogy több ápoló segíthesse a betegek gyógyulását. Bérrendezés valósítunk meg a nem orvosi munkakörökben is.

A szakmai szervezetekkel szorosan együttműködve szigorú protokollokat és teljesítményösztönző rendszert vezetünk be.

2027 végére a várólistákat maximum hat hónaposra rövidítjük.

Létrehozzuk a Semmelweis-lovagok hálózatát, és minden egészségügyi intézményben kiemelt figyelmet fordítunk a tisztaságra, a fertőtlenítésre és arra, hogy minden kórházi ágynál legyen kézfertőtlenítő szer.

A Tisza-kormány nem az oligarchák magánegészségügyi beruházásait fogja adófizetői tízmilliárdokkal támogatni, hanem a kisebb vidéki kórházakat fogjuk fejleszteni, például Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Keszthelyen, vagy éppen Hévízen.

Jelentősen emeljük az orvos- és ápolóképzésre szánt forrásokat.

Az orvosi hiányszakmákban, mint például a háziorvosoknál, a sürgősségi ellátásban, az aneszteziológia-intenzív, a radiológia, a pszichiátria és a patológia területén dolgozóknál 15 milliárd forint értékben meghirdetjük az első magyar doktornőről Hugonnai Vilmáról elnevezett programot (amely kiterjed az egyetemi és rezidensképzésre, és arra fogja ösztönözni a fiatal orvosokat, hogy a hiányszakmákban helyezkedjenek el).

Az ápolóhiány mérséklésére a Tisza-kormány elindítja 15 milliárd forint értékben az Andrássy Katinka ápolónőről elnevezett képzési és ösztöndíjprogramot.

Önálló Egészségügyi Minisztériumot hozunk létre, és együttműködünk a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Fejlesztjük a digitális egészségügyet.

A Tisza Párt váci egészségügyi fórumán ma be is mutatta az egészségügyi csapatát

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke hozzátette: Hegedűs Zsoltnak kiemelt szerepe lesz a 16 év után újra felálló Egészségügyi Minisztérium vezetésében, ezért felkérte, hogy november végére véglegesítse a minisztériumot vezetői csapatot, akikkel együttműködve a következő 4 év során, a nap 24 órájában, az év 365 napjában azon fognak dolgozni, hogy minél több magyar ember minél hosszabb életet tölthessen jó mentális és fizikai egészségi állapotban.

A Tisza egészségügyi konferenciáján több szakembert is bemutatott, Hegedűs Zsolt ortopéd-sebész pedig meg is nevezte a Tisza Párt egészségügyért felelős team-jének tajgait:

Dr. Hegedűs Zsolt

Ortopéd sebész főorvos, csípő- és térdprotézis-specialista, 2005 óta az Egyesült Királyságban is praktizál. Egészségpolitikai és szakmai közéleti szerepvállalása ismert: a „1001 orvos hálapénz nélkül” mozgalom vezető tagja volt, a MOK Etikai Kollégiumának elnöke (2019–2023)

Dr. Porpáczy Krisztina

Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkező háziorvos, aki a gyermek- és felnőttellátás mellett aktívan részt vesz az alapellátás fejlesztésében, prevenciós programokban és közösségi egészségügyi kezdeményezésekben. Pályafutása során egyéni praxist vezetett, ügyeleti rendszert szervezett, valamint érdekképviseleti és vezetői szerepeket töltött be a Magyar Orvosi Kamarában. Célja, hogy szakmai tudásával és elkötelezettségével hozzájáruljon az alapellátás fenntartható fejlődéséhez és a lakosság egészségének javításához.

Dr. Gilly Gyula

Orvos, egészségügyi szakmenedzser (MSc). Egészségügyi rendszervezési szakember. A Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokság orvos- és antidopping-igazgatójaként a rendezvény teljes egészségügyi és közegészségügyi biztosítását tervezte, szervezte és felügyelte. Korábban a központi államigazgatásban és a felsőoktatás irányításában is dolgozott. Egészségpolitikai szakértőként, 2004-2012 között a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal állandó egészségpolitikai szakértője. Kezdeményezője volt a SOTE Egészségügyi Menedzserképző Központ létrehozásának, melynek megszervezésében is közreműködött.

Dr. Schiszler István

Orvos, MBA, egészségügyi informatikai és ellátásszervezési szakember, A Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen MBA-t. Nevéhez fűződik az Operatív Törzs járványkezelését támogató vezetői információs rendszer tervezése és bevezetése, vállalati és felsőoktatási vezetői információs rendszerek kialakítása, valamint MI-alapú orvosi döntéstámogató algoritmusok fejlesztésében való szakértői közreműködés. A Róbert Károly Magánkórház vezérigazgatója és a Duna Medical Center ügyvezetője volt.

Dr. Túri Péter

Baleseti sebész, kézsebész szakorvos, nemzetközi hírű légimentési szakember, entrepreneur. Egyetemi tanulmányainak vége óta foglalkozik a mentésüggyel, légimentési és légi betegszállítási rendszerek fejlesztésével. A ma is működő állami légimentés koncepciójának megalkotója, 2005-2011 között a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. létrehozója és ügyvezető igazgatója volt.

Dr. Nemes Balázs Áron

Sebész, transzplantációs szakember, igazságügyi orvosszakértő és egészségügyi menedzser. 1993 óta egyetemi oktató, két magyar egyetemen is dolgozott, jelenleg tanszékvezető docens. A Magyar Transzplantációs Társaság vezetőségi tagja

Dr. Kincse Csongor

Kincse Csongor a Szegedi Tudományegyetemen 2025 júniusában szerzett általános orvosi diplomát. Tanulmányai során az Egyesült Államokban is tapasztalatokkal gazdagodott, és a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája kutatásával II. díjat nyert. Jelenleg a Bajai Szent Rókus Kórházban dolgozik szülész-nőgyógyász rezidensként. A diplomaosztón elmondott bátor, kritikus beszéde országosan ismert lett.

Dr. Lovász György

Nemzetközileg elismert ortopéd szakorvos, több mint 40 év tapasztalattal. Csípő- és térdprotézisek, valamint kéz-, csukló-, láb- és boka-sebészet specialistája. Magyarországon klinikai vezető ortopédsebészként dolgozott, az Egyesült Arab Emírségekben ortopéd-traumatológiai tapasztalatokat szerzett. Jelenleg az Egyesült Királyságban dolgozik, ahol már több mint 7000 műtétet végzett, köztük az egyik leginnovatívabb, egynapos sebészeti eljárással. Praxisa jó példa lehet a magyar egészségügynek arra, hogyan lehet egy innovatív eljárást jó és általánosan alkalmazott gyakorlattá, a jelenlegi több éves várólistákat pedig lényegesen rövidebbé tenni.

Dr. Mágori Krisztina

Igazságügyi orvosszakértő, igazságügyi közvetítő, igazságügyi orvostan és egészségbiztosítás szakorvos. Jelenleg vállalkozóként végzi igazságügyi orvosszakértői tevékenységét, emellett 2023 óta igazságügyi közvetítőként betegjogi tanácsadást végez, és műhiba ügyekben segíti elő a beteg és az egészségügyi intézmény közti peren kívüli megegyezést.

Hackl Krisztián

Egészségügyi menedzser, közgazdász, közbeszerzési és egészséggazdaságtani szakértő. Eredményei: 80 kórház beszerzési rendszerének kialakítása, egészségügyi eszközbeszerzések szakértői támogatása, vezetői és koordinációs szerep központosítási projektekben és szakmai közösségekben.

Berkes György

Gazdasági szakember, több mint 20 év operatív vezetői, értékesítési, kereskedelmi, ügyfélkapcsolati, műszaki üzemeltetési és beruházási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Bicskei László

Több mint tizenöt éve foglalkozik biotechnológiával, gyógyszerfejlesztéssel és mesterséges intelligenciával. Diplomáit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen szerezte Orvos biológus mérnök és Műszaki informatikus mérnök szakokon.

Barth Anita

Ápolástudományi kutató és egyetemi oktató. 2018 óta a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar nyíregyházi campusának adjunktusa. Oktatóként kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi pályát választó fiatalok szakmai fejlődésének támogatására és a képzés fejlesztésére.

Vitrai József

Népegészségügyi szakember, tudományos munkatárs a Széchenyi István Egyetemen, PhD témavezető a Pécsi Tudományegyetemen, a Multidiszciplináris Egészség és Jóllét folyóirat alapító főszerkesztője.