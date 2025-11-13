Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása nagyon messze van az OECD-átlagtól

Megjelent a legújabb OECD-jelentés, amely a tagállamok egészségügyi rendszeréről és a lakosság egészségügyi állapotáról ad átfogó képet, írja a hvg.hu.

A jelentés lényegi megállapításai közé tartozik, hogy

Magyarországon a születéskor várható élettartam 76,7 év, ami 4,4 évvel alacsonyabb az OECD-átlagnál.

A megelőzhető halálozás aránya Magyarországon 100 ezer főre vetítve 249 volt, jóval magasabb az OECD-átlagnál, amely 145.

Az öngyilkosságok aránya Magyarországon 15/100 000 fő volt, míg az OECD-átlag 11/100 000 fő.

A magyarok 24,9 százaléka naponta dohányzik, ami magasabb az OECD 14,8 százalékos átlagánál.

Az alkoholfogyasztás (tiszta alkoholban számítva) szintén magasabb volt az OECD átlagánál: Magyarországon 10,3 liter/fő, míg az OECD-átlag 8,5 liter/fő.

A felnőttek 33 százaléka nem végzett elegendő fizikai aktivitást, ami magasabb az OECD 30 százalékos átlagánál.

Az önbevallásos elhízottság gyakoriság 22 százalék volt, ami ugyancsak magasabb az OECD-átlagnál (19 százalék).

A legtöbb megállapítás nem túl szívderítő

Pozitívumként emelhető ki, hogy Magyarországon a lakosság 96 százaléka részesül alapvető egészségügyi szolgáltatásokból. Magyarországon a jogosult gyermekek 100 százaléka kapott DTP-oltást (diftéria azaz torokgyík, tetanus azaz merevgörcs, ami gyakran halállal végződő fertőző betegség és pertussis vagyis szamárköhögés), ami magasabb az OECD-átlagnál. Ám az már nem pozitív, hogy a magyaroknak csak 41 százaléka elégedett a minőségi egészségügyi ellátás elérhetőségével (az OECD-átlag 64 százalék).

Az sem szívderítő, hogy Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása 3303 dollár, ami jelentősen alacsonyabb az OECD-átlagnál (5967 dollár).

Magyarországon 100 000 lakosra 87 gyógyszerész jut, míg az OECD-átlag 86. 1000 lakosra 3,6 gyakorló orvos jut (az OECD átlag 3,9), és 5,5 gyakorló ápoló (az OECD átlag 9,2). Száz 65 év feletti személyre 1,9 hosszú távú gondozási dolgozó jut, ami alacsonyabb az OECD-átlagnál (5). Kórházi ágyszámokban viszont jobban állunk, mint az átlag: Magyarországon 1000 lakosra 6,5 kórházi ágy jut, ami magasabb az OECD-átlagnál (4,2).

Az orvosi munkaerő elöregedése egyre nagyobb aggodalomra ad okot számos OECD-országban. 2023-ban az OECD-országok orvosainak közel egyharmada (32 százalék) 55 év feletti volt. Lettország, Észtország, Olaszország és Magyarország azok az OECD-országok, ahol az 55 év feletti orvosok aránya a legmagasabb, legalább 44 százalékuk tartozik ebbe a korcsoportba.