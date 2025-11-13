3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása nagyon messze van az OECD-átlagtól

mfor.hu

Elég sokkoló adatokat tartalmaz a jelentés. 

Megjelent a legújabb OECD-jelentés, amely a tagállamok egészségügyi rendszeréről és a lakosság egészségügyi állapotáról ad átfogó képet, írja a hvg.hu.

A jelentés lényegi megállapításai közé tartozik, hogy

  • Magyarországon a születéskor várható élettartam 76,7 év, ami 4,4 évvel alacsonyabb az OECD-átlagnál.
  • A megelőzhető halálozás aránya Magyarországon 100 ezer főre vetítve 249 volt, jóval magasabb az OECD-átlagnál, amely 145.
  • Az öngyilkosságok aránya Magyarországon 15/100 000 fő volt, míg az OECD-átlag 11/100 000 fő.
  • A magyarok 24,9 százaléka naponta dohányzik, ami magasabb az OECD 14,8 százalékos átlagánál.
  • Az alkoholfogyasztás (tiszta alkoholban számítva) szintén magasabb volt az OECD átlagánál: Magyarországon 10,3 liter/fő, míg az OECD-átlag 8,5 liter/fő.
  • A felnőttek 33 százaléka nem végzett elegendő fizikai aktivitást, ami magasabb az OECD 30 százalékos átlagánál.
  • Az önbevallásos elhízottság gyakoriság 22 százalék volt, ami ugyancsak magasabb az OECD-átlagnál (19 százalék).

A legtöbb megállapítás nem túl szívderítő
A legtöbb megállapítás nem túl szívderítő
Fotó: DepositPhotos.com

Pozitívumként emelhető ki, hogy Magyarországon a lakosság 96 százaléka részesül alapvető egészségügyi szolgáltatásokból. Magyarországon a jogosult gyermekek 100 százaléka kapott DTP-oltást (diftéria azaz torokgyík, tetanus azaz merevgörcs, ami gyakran halállal végződő fertőző betegség és pertussis vagyis szamárköhögés), ami magasabb az OECD-átlagnál. Ám az már nem pozitív, hogy a magyaroknak csak 41 százaléka elégedett a minőségi egészségügyi ellátás elérhetőségével (az OECD-átlag 64 százalék).

Az sem szívderítő, hogy Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása 3303 dollár, ami jelentősen alacsonyabb az OECD-átlagnál (5967 dollár).

Magyarországon 100 000 lakosra 87 gyógyszerész jut, míg az OECD-átlag 86. 1000 lakosra 3,6 gyakorló orvos jut (az OECD átlag 3,9), és 5,5 gyakorló ápoló (az OECD átlag 9,2). Száz 65 év feletti személyre 1,9 hosszú távú gondozási dolgozó jut, ami alacsonyabb az OECD-átlagnál (5). Kórházi ágyszámokban viszont jobban állunk, mint az átlag: Magyarországon 1000 lakosra 6,5 kórházi ágy jut, ami magasabb az OECD-átlagnál (4,2).

Az orvosi munkaerő elöregedése egyre nagyobb aggodalomra ad okot számos OECD-országban. 2023-ban az OECD-országok orvosainak közel egyharmada (32 százalék) 55 év feletti volt. Lettország, Észtország, Olaszország és Magyarország azok az OECD-országok, ahol az 55 év feletti orvosok aránya a legmagasabb, legalább 44 százalékuk tartozik ebbe a korcsoportba.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megállíthatatlan az állami egészségügy mélyrepülése

Tényleg nagy a baj a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Kórház az élő példa, hogy az osztálybezárások és a szakemberhiány mit tud okozni. 

Ébresztő: a tüdőszűrés ugyanolyan fontos, mint a többi rákszűrés

Míg az elmúlt években belénk égett, hogy mammográfiára, nőgyógyászati vagy prosztata rákszűrésre el kell menni, addig a tüdőszűrésre tízből négyen azért nem mennek el, mert félnek a diagnózistól. Létfontosságú ezen változtatni, hiszen a tüdőnk az egyik legértékesebb szervünk, és a tüdőrák ma már nem egyenlő a halálos ítélettel.  

Takács Péternek mégsem sikerült a Katolikus Egyház támogatását megnyernie

Takács Péternek mégsem sikerült a Magyar Katolikus Egyház támogatását megnyernie

Takács Péter egészségügyi államtitkár áprilisban azt mondta, hogy az egyházakkal már második körös tárgyalásban van a petesejtdonációról. Októberben pedig már parlamenti szavazás előtt áll az erről szóló törvénymódosítás. Vajon mi volt az egészségügyi államtitkár tárgyalási stratégiája, hogy hosszú évek után így meglóduljon a petesejtdonáció ügye? Megkérdeztük az egyházakat.

Tordai Bence: a János kórház elesett

Tordai Bence: „a János kórház elesett”

Öt órát várt egy ötperces vizsgálatra, de ezzel még a szerencsésebbek közé sorolta magát a képviselő.

Aggasztó összefüggést találtak a fiatalkori vastagbélrákkal kapcsolatban

Aggasztó összefüggést találtak a fiatalkori vastagbélrákkal kapcsolatban

Nem mindegy, hány évesek vagyunk – de nem a személyink alapján kell számolni.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú Dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával. Hallgassa meg a beszélgetést, és tudja meg, hogyan veheti vissza az irányítást öregedési folyamatai felett!

Rendhagyó kezdeményezés a MOK-tól a választások előtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosít az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására.

Pintér Sándor: a kórházban hagyott csecsemők sorsa jövő tavaszig megoldódik

A belügyminiszter ahogy tavaly, úgy most is tartott egy előadást a Magyar Kórházszövetség konferenciáján.

Takács Péter a háziorvosok után az ápolókat sértette meg

Takács Péter a szakdolgozói kamarának írt válaszlevelében azt írta, ha az eddigi kilenc béremelés nem hozott változást a szakápolók létszámában, akkor a tizedik sem fog.

Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Mind több idős ember veszi igénybe a magánegészségügy szolgáltatásait, amelyekért azonban esetenként komoly összegeket kell kifizetni. Mit lehet tenni akkor, ha nem áll rendelkezésre ehhez a szükséges összeg? Szabad, érdemes ilyenkor hitelt felvenni? Egyáltalán, hitelezik a nyugdíjasokat a bankok? A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint vannak lehetőségek, de fontos a jó választás.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168