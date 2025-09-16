Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Magyarország elveszítheti előkelő helyét ebben a fontos rangsorban?

Egyre kevesebb klinikai gyógyszervizsgálat indul Magyarországon. Az Európai Unióban a korábbi hetedik helyről a kilencedikre csúsztunk vissza. Az Innovativ Gyógyszergyártók Egyesülete szerint fontos lenne ezt a helyezést megtartani, hiszen a klinikai vizsgálatok nemzetgazdasági szinten óriási bevételt jelentenek.

A gyógyszeriparon belül a klinikai vizsgálatok Magyarországon nemzetgazdasági szinten évente közel 100 milliárd forinttal járulnak hozzá a GDP-hez és több mint kétezer magasan képzett szakembernek kínálnak munkát. Az elmúlt években azonban csökkenni kezdett a vizsgálatokban részt vevő betegek száma, ami az üzletág zsugorodásával fenyeget. Ezek a legfőbb megállapításai a MediConcept Kft. és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által készített tanulmánynak.

Csökken a klinikai vizsgálatokban részt vevő betegek száma

A klinikai vizsgálatokba 2015 és 2023 között több mint 90 ezer magyar beteget vontak be, ám számuk az elmúlt években folyamatosan csökkent. Így 2023-ban közel 5 ezer beteg vehetett részt folyamatban lévő klinikai vizsgálatokban, míg 2020-ban még 14 ezer betegről volt szó. Az onkológiai tesztek 15, az immunológiai vizsgálatok 5 százalékkal csökkentek, miközben a kardiológia terén 3 százalékos növekedést mutatott a statisztika.

A felmérés készítői szerint a csökkenő tendencia még megállítható, de rámutat arra is, hogy kedvező változtatások nélkül Magyarország elvesztheti a versenyelőnyét. Hazánkban az évi 200-250 új klinikai vizsgálattal még mindig meghatározó szerepet tölt be a nemzetközi gyógyszeripari klinikai kutatások piacán, mégis egyre csökken ezek száma.

Az összeomló magyar egészségügy egyik finanszírozója lehetne a szegmens
Fotó: Depositphotos

„Magyarország jelentősen felül reprezentált volt. 2015-ben az EU-ban még a 7. helyen állt, ám 2023-ra a kilencedik helyre csúsztunk vissza. Mindeközben a közép- és kelet-európai régió többi országában erősödő aktivitás figyelhető meg” – mondta Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója a keddi sajtóbeszélgetésen.

Hozzátette: „A klinikai kutatások, az egészségügy legszabályozottabb területe igen fontos szegmens, nemcsak a betegek, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is. Ezt a szegmenst maga a kormány is kiemelte, mégis, eddig inkább csak tapogatóztunk, valójában mennyi pénzről beszélünk. Ám most elkészült az a tanulmány, amely a költségeket megbecsülte”.

„Ez pedig nem kevesebb, mint közel 100 milliárd forint” – vette át a szót Rózsa Péter, a Mediconcept Kft. ügyvezetője a sajtóbeszélgetésen.

Tavaly készült egy európai tanulmány a klinikai gyógyszervizsgálatokról, most pedig Magyarországon is kész a hiánypótló elemzés. Jelenleg egyébként a legtöbb gyógyszervizsgálat az onkológia, az immunológia és a kardiológia területén folyik globálisan és itthon is.

Kiderültek a számok

A Mediconcept Kft. ügyvezetője arról is beszélt, hogy magyar adatok hiányában (a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ januártól ugyanis megváltoztatta az adatkezelését) az európai adatbázisok segítségével építettek ki egy saját adatbázist. A klinikai vizsgálatok keretében egyébként ma több mint 90 ezer ember jut Magyarországon hozzá az új gyógyszerekhez, de ennél több betegnek volna szüksége rá.

A tanulmány célja, hogy rámutasson: mennyit hoznak a gazdaságnak ezek a vizsgálatok. Mivel a készítőknek nem, vagy alig volt adata arról, hogy egy betegre mennyi pénz jut például az onkológiai klinikai vizsgálatokban, kérdőíves felmérést készítettek az APIM-tagvállalatoknál a költségekre vonatkozóan. Ezeket az adatokat vetették össze a klinikai vizsgálatokat végző cégek bevételeivel.

Ebből becsülték meg, hogy a hazai klinikai vizsgálatok éves nemzetgazdasági értéke 2021-ben meghaladta a 90 milliárd forintot, 2022-ben megközelítette a 102 milliárdot, míg 2023-ra elérte a 105 milliárdot.

Magyarországi regiszter készül

A tanulmány készítőinek célja: egy magyarországi regiszter létrehozása, amelyben a betegek fel tudják venni a kapcsolatot a klinikai vizsgálatokat kínáló kórházakkal.

„Európában a miénk lesz az első, ami aktuális adatokon nyugszik. Az engedély már megvan, a technikai megvalósítás folyik, és fél éven belül működőképes lesz” – jelentette ki Rózsa Péter.

Ez egy figyelemfelhívás

Dr. Csík Gábor, a Roche Magyarország Kft., Head of Licence to Operate és az az AIPM klinikai vizsgálatok munkacsoportjának vezetője szerint ezzel a tanulmánnyal arra akarják felhívni a figyelmet, hogy ne veszítsük el a Top10-es helyünket az EU-s országok rangsorában.

Kacsó Gergely, a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők titkára hozzátette: pár éve bevezették az EU-ban az egységes klinikai vizsgálatok regulációját – ez is lehet oka a visszaesésnek. Ugyanis régen Magyarországon volt a legegyszerűbb elindítani egy klinikai vizsgálatot, de ez mára megváltozott: korábban 70-80 nap alatt elstartolhattak, ma már azonban 100-110 nap szükséges hozzá, ez lett most egységes az EU-ban. 

Sokszor felmerül egyébként, honnan lehetne pénzt szerezni a rogyadozó állami egészségügybe – ez pont az a terület, ami növelhető, és bele lehetne forgatni a bevételét.

Könnyen lemaradhat az ország, Európának is lépnie kell

Míg 2015-ben az Európai Unió területén zajló nemzetközi vizsgálatok egyharmadában szerepelt magyarországi vizsgálóhely, addig 2023-ra ez az arány minden negyedik vizsgálatra csökkent. Ezzel párhuzamosan a közép- és kelet-európai régió számos országa – különösen Lengyelország, Bulgária és Csehország – növelték részesedésüket az olyan magas gazdasági és szakmai hozzáadott értékkel bíró szegmensekben, mint az onkológiai és fázis III. klinikai kutatások.

Nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának is fel kell vennie a versenyt. Ugyanis az USA és Kína mellett Dél-Amerika versenytársa lett a kontinensnek a klinikai vizsgálatok megszerzésében. A European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) adatai szerint az Európai Unióban évente átlagosan 4,4 százalékkal bővültek a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek 2010 és 2022 között (27,8 milliárd euróról 46,2 milliárd euróra), addig az USA-ban 5,5 százalékos, Kínában pedig 20,7 százalékos volt ez a növekedés.

Az EFPIA 2024-es jelentése rámutatott arra is, hogy az Európai Unió klinikai vizsgálati piacának versenyképessége az elmúlt két évtizedben jelentősen gyengült: a globális részesedése 25 százalékról 19 százalékra esett.

