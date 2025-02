Magyarország most sem vesz részt az EU közös vakcinabeszerzésében

Más kérdés, hogy most éppen nincs égető szükség Covid elleni vakcinákra. Az NNGYK 5. heti adatai szerint 2025. január 27. és február 2. között az országban 83 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 322 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Ezen a héten összesen 4 911 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 714 főnél influenza A, 257 főnél influenza B, 60 főnél RSV, 35 főnél HMPV, 508 főnél Covid-19 fertőzést igazoltak. 49 megbetegedés hátterében rhinovírus állt, 5 megbetegedést parainfluenza, négyet adenovírus, hármat bocavírus okozott.

Pár napja írta meg a sajtó, hogy most 4,6 milliárd forint értékben vásárol Moderna-vakcinákat a kormány. Ám a szerződés nem új, már 2024. november 21-én aláírták, a nemrégiben közzétett közbeszerzési hirdetmény ugyanaz, mint amelyről év végén már lapunk is írt.

Így az üzleti viszony megromlása után már 2023-ban is a Modernától szerezte be hazánk a vakcinákat, akkor 70 ezer darabot, melynek becsült nettó értéke 1,5 milliárd forint volt. Ám végül 2 milliárd forintért írta alá a két fél, ugyanis a vevő (Magyarország) „előre nem látható események miatt rendkívüli sürgősségre” hivatkozott.

2023 januárjában aztán pert indított a belga bíróságon Magyarország ellen a vakcinaszállítmányok miatt a Pfizer és a BioNTech. A hírt a Pfizer is megerősítette. A pert azért indították, mert 2022 novemberében Magyarország jelezte, hogy az ukrajnai háború miatt nem fizetne ki 3 millió adag Pfizer-BioNTech vakcinát, összesen 60 millió euró értékben.

2021 végén aztán Magyarország ismét tárgyalt a közös vakcinabeszerzésben való részvételről – bár ezt akkor a kormány cáfolta, mondván, hogy az egy külön szerződés volt. Mindenesetre 2022 szeptemberében 109 440 adag új Pfizer-oltóanyag érkezett az európai uniós beszerzés 9,5 millió adagjából, amit Galgóczi Ágnes, az akkor még Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője jelentett be.

Magyarország az első két közös, még a Pfizer–BioNTech-hel kötött uniós vakcinaszerződésben már a megkötéskor benne volt. Ám amikor az EB 2021 májusában aláírta a harmadik vakcinabeszerzési szerződést a Pfizer és BionTech-hel – amely az uniós tagállamok között 1,8 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyagra szólt 2021 vége és 2023 között –, Magyarország volt az egyetlen uniós ország, amely kimaradt a programból. A kormány akkor a magas árral, valamint azzal indokolta a döntést, hogy Magyarországon már elegendő nyugati és keleti vakcina állt rendelkezésre, illetve azzal, hogy 2022 második felétől nagy valószínűséggel saját vakcinát is elő tudunk állítani Debrecenben. Az Oltóanyaggyár azóta sem gyárt vakcinákat.

„Magyarország nem vett részt a közös beszerzésben, a tavalyi és az idei szezonban is önállóan szerezte be a Covid-19 elleni oltóanyagot” – áll a lapunknak küldött válaszukban.

De a megállapodás értelmében a Moderna a Covid-19 elleni oltóanyagát többféle formátumban is biztosítani tudja, nem csak előretöltött fecskendőkben.

Bár nem veszünk részt a projektben, a legmodernebb Moderna-vakcina érkezett ősszel hozzánk is Fotó: MTI

A megállapodás értelmében 15 európai uniós, valamint két unión kívüli ország (Norvégia és Észak-Macedónia) akár 146 millió adagot is vásárolhat – jelentette be még január végén az Európai Bizottság. Pedig az EU 2024 közepén még a BioNTech és a Pfizer gyógyszeripari vállalatokkal állt tárgyalásban a Covid vakcina-ellátási szerződések miatt, a Moderna pedig bevételei csökkenésének okaként épp az EU-ban visszaesett értékesítését jelölte meg.

Az Európai Bizottság közös vakcinabeszerzésre írt alá keretszerződést a Moderna gyógyszercéggel az mRNS Covid-19 vakcina megvásárlására. Ám Magyarország – ahogy tavalyelőtt és tavaly is – nem vesz részt a közös vakcinabeszerzésben.

