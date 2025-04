Magyarországon is terjed a fertőzés, ami emberre és kutyára is veszélyes

A megelőzés kulcsa a háziállatok rendszeres féregtelenítése, a higiénés szabályok betartása, valamint a zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása, különösen, ha olyan kertből származnak, ahová vadállatok is bejuthatnak. Dr. Kardics hangsúlyozza: „A rendszeresen oltott, féreghajtott és gondozott kisállataink nagyon ritkán jelentenek valós veszélyt.”

A diagnózis sokszor véletlenszerűen, más célból végzett képalkotó vizsgálat során történik. Ha a ciszták megnőnek, hasi fájdalmat, sárgaságot, köhögést vagy véres köpetet is okozhatnak. A kezelés műtéti és gyógyszeres lehet.

„A fertőzés nyomán ciszták képződhetnek a májban, lépben, tüdőben, de akár az agyban vagy a csontokban is” – mondja dr. Kardics Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológusa. Az echinococcosist galandféreg okozza, amelynek petéi rókák, aranysakálok vagy kutyák ürülékével kerülhetnek a környezetbe, és akár egy évig is fertőzőképesek maradhatnak. A fertőzés emberben gyakran csak évekkel később derül ki, amikor a ciszták már tüneteket okoznak.

A Semmelweis Egyetem közleménye szerint Magyarországon is növekvő esetszámot mutat az echinococcosis nevű zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőző betegség. Az Európai Járványügyi Központ adatai szerint a kontinensen 2023-ban 929 ilyen esetet regisztráltak, míg 2020-ban még csak 574-et. Magyarországon tavalyelőtt 19, 2022-ben 9, 2021-ben 7, 2020-ban pedig 4 esetet azonosítottak.

