Máig rejtély, hány embernél okoztak mellékhatásokat a Covid-vakcinák Magyarországon

Több ország is közzétette már a Covid-oltások mellékhatásait vizsgáló nyilvános összesítését, rámutatva arra, hogy valóban egyenes arányban állnak a Covid-elleni oltások és a szövődmények, tehát bizonyítottan van összefüggés a vakcinák és a megbetegedések között. Tavaly februárban publikálták az eddigi legnagyobb, legtöbb embert érintő kutatást is, ami a koronavírus-vakcinák mellékhatásaival foglalkozik. Tavaly év elején tette közzé a németországi Paul Enrich Intézet (PEI) is a megfigyeléseit a koronavírus-vakcinákról, de erről részletesebben kicsit később. Ám Magyarországon még mindig várat magára az ezzel foglalkozó transzparens statisztika.

Minden beavatkozásnak, így az oltásoknak is vannak kockázatai, nem kívánatos mellékhatásai, szaknyelven: oltást követő nem kívánatos eseményei (OKNE). A magyarországi, oltást követő nem kívánatos események a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján 2017-től szépen évekre lebontva meg is találhatóak.

Az utolsó, 2023. évi statisztikát idén májusban töltötték fel, és kategóriákba bontva közlik a részletes statisztikákat. Kivéve a Covid-vakcinák adatait.

Jó lenne megismerni a magyarországi statisztikákat

Kötelező oltást (tüdőgümőkór, torokgyík, szamárköhögés, tetanusz, járványos gyermekbénulás, Haemophilus influenzae B, pneumococcus fertőzések, a mumpsz, a kanyaró, a rózsahimlő és bárányhimlő ellen) 1 408 848 fő kapott, ami kapcsán 85 enyhébb, vagy ismert oltási reakció volt, oltási baleset 7 alkalommal történt (olyan egészségkárosodás, amely meghaladja az oltásra adott reakció szokásos mértékét), kórházba pedig 15 fő került – a bejelentések alapján legalábbis. Halálesetet nem jeleztek.

Megbetegedés esetén kötelező vakcinát (veszettség elleni, tetanusz Hepatitis A és B) 4 070 fő kapott, ebből 3 főnél jelentettek enyhe oltási reakciót, 2 főnél történt oltási baleset. Halálesetről itt sem érkezett bejelentés.

Nem kötelező, megbetegedést megelőző vakcinával (influenza, veszettség, HPV elleni, tetanusz) 730 882 embert oltottak be, amiből enyhe reakciót 89 esetben (többségét influenzaoltás után), oltási balesetet 13 esetben jelentettek, 2 fő került kórházba,

és egy 3 év feletti gyermek halt meg influenza oltást követően.

Az egyéb választható oltást (például rotavírus, meningococcus, kullancs ellen) a patikákban forgalmazott adatokból becsülték meg: ez alapján 4,2 millióan adatták be, közülük 191 főnél volt enyhébb tünet, 84 esetben oltási baleset történt, 21 fő került kórházba. Halálesetet itt sem továbbítottak az NNGYK felé.

És a Covid-oltások mellékhatásai?

Ám a Covid-oltásokra vonatkozó mellékhatásokról a járvány lezárultával sem található kimutatás az NNGYK honlapján. Pedig már a koronavírus-járvány idején felkerült az űrlap, ahol arra kérték a vakcinázott embereket, hogy jelentsék az oltások utáni tüneteket, mellékhatásokat és szövődményeket, de azóta sem hozták nyilvánosságra a lakossági jelzések alapján összeállított statisztikát.

Ezért küldtünk kérdést az NNGYK-nak, hogy készült-e a magyar bejelentések alapján statisztika vagy elemzés a többi országhoz hasonlóan, s ha igen, milyen eredmények születtek. Napokkal ezelőtt elküldött levelünkre egyelőre nem reagáltak, de amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Bár hiánypótló elemzés volt az úgynevezett Fehér Könyv 2022-es átfogó elemzése a koronavírus-járvány társadalmi-egészségügyi hatásairól, de a Covid-vakcinák okozta mellékhatásokatra nem tértek ki – hiszen NNGYK-adatok nélkül ez lehetetlen is lett volna.

Németországban több százezer bejelentés érkezett

Visszatérve a német Paul Ehrlich Intézet transzparens adataihoz: a tavaly ismertetett adatok szerint összesen 340 282 feltételezett mellékhatásról vagy oltási szövődményről szóló bejelentést regisztrált 2020. december 27. és 2023. március 31. között. A Németországban engedélyezett Covid-19 vakcinákkal beadott 192,2 millió oltással ez 1,77 feltételezett mellékhatásnak felel meg 1000 oltásra vetítve. Halálos kimenetelt a Covid-oltások után pedig 3315 esetben jelentettek, de az intézet ezen haláleset közül csak 127 esetben látta indokoltnak. A Németországban beadott oltási adagok teljes száma alapján ez az oltások 0,00006 százalékos halálozási arányát jelenti. A jelentett gyanús esetek listája bárki számára nyilvánosan elérhető az intézet honlapján.

Németországban a Covid-vakcinák oltási szövődményeit is közzétették, és a következőkre jutottak:

A szívizomgyulladás és a szívburokgyulladás a Comirnaty és a Spikevax mRNS vakcinákkal, illetve a Nuvaxoviddal végzett oltások során nagyon ritka mellékhatás. A Comirnaty vakcinák beadása után 2312, a Spikevax vakcinák beadása után 632, a Nuvaxovid beadása után pedig kilenc szívizomgyulladás és/vagy szívburokgyulladás-gyanús esetet jelentették Németországban.

a Comirnaty és a Spikevax mRNS vakcinákkal, illetve a Nuvaxoviddal végzett oltások során nagyon ritka mellékhatás. A Comirnaty vakcinák beadása után 2312, a Spikevax vakcinák beadása után 632, a Nuvaxovid beadása után pedig kilenc szívizomgyulladás és/vagy szívburokgyulladás-gyanús esetet jelentették Németországban. Súlyos trombózist az AstraZeneca által gyártott Vaxzevria után 362 esetben, a Johnson & Johnson által gyártott Jcovden vektorvakcinák után 20 főnél detektáltak.

az AstraZeneca által gyártott Vaxzevria után 362 esetben, a Johnson & Johnson által gyártott Jcovden vektorvakcinák után 20 főnél detektáltak. Guillain-Barré-szindrómát , a perifériás idegrendszer és az ideggyökerek akut gyulladását, amely bénuláshoz vezethet az intézet által 2020. december 27. és 2021. augusztus 31. között végzett külön vizsgálatban 214 esetet jelentettek Covid-19 oltásokat követően. Ezek közül 58 esetet más fertőzéseknek tulajdonítottak, vagy a védőoltás és a reakció közötti időintervallum valószínűtlen volt.

, a perifériás idegrendszer és az ideggyökerek akut gyulladását, amely bénuláshoz vezethet az intézet által 2020. december 27. és 2021. augusztus 31. között végzett külön vizsgálatban 214 esetet jelentettek Covid-19 oltásokat követően. Ezek közül 58 esetet más fertőzéseknek tulajdonítottak, vagy a védőoltás és a reakció közötti időintervallum valószínűtlen volt. Krónikus fáradtság szindrómát 2023. március 31-ig a Paul Ehrlich Intézet összesen 1452 gyanús esetet regisztrált, amelyeket oltás utáni tünetként jelentettek.

2023. március 31-ig a Paul Ehrlich Intézet összesen 1452 gyanús esetet regisztrált, amelyeket oltás utáni tünetként jelentettek. Az anafilaxiás, vagyis allergiás reakciók nagyon ritka mellékhatások az oltások után.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2024 januárjában közzétett tanulmányában kimondja, hogy csak Európában körülbelül 1,4 millió ember életét mentették meg a Covid-19 elleni oltások. Európában körülbelül 2,5 millió ember halt meg a Sars-CoV-2 vírus miatt; oltás nélkül közel négymillió Covid-haláleset történt volna. Az Imperial College London kutatói pedig, akik a világjárvány első évére vonatkozó 185 országában végeztek számításokat, azt mondják, hogy a világszerte beadott közel 11 milliárd Covid-oltások 63 százalékkal csökkentették a várható halálesetek számát világszerte – ez 20 millió megmentett életet jelent.