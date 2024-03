Már az EU is vizsgálja a meddőségi klinikák államosítását

Lapunk hasábjaink rengetet foglalkoztunk a magán meddőségi klinikák államosításával, most pedig breaking-nek számító hír jött az Európai Unió háza tájáról.

Az Európai Bizottság felszólító levél kibocsátásával kötelezettségszegési eljárást indított, amiért a magyar kormány az állam tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szolgáltatókra korlátozta az orvosilag asszisztált reprodukciós szolgáltatások nyújtásának jogát. A magyar jogszabályok módosításával a külföldi magánszereplőknek kiadott valamennyi engedély érvényét vesztette. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az intézkedés sérti a letelepedés szabadságát (ez a közös uniós piac négy alapelvének egyike), amit az EU egyik alapszerződésébe (azaz a kvázialkotmányába) foglaltak - írja a Telex.

A Kaáli Intézetek alapítója szerint nem jól működik a rendszer. Fotó: Depositphotos

A testület szerint a magyar szabályozás annak ellenére korlátozza a hozzáférést az orvosilag asszisztált reprodukciós eljárásokhoz, hogy

az ilyen szolgáltatások kínálata már eddig is sokkal szűkebb volt, mint más, hasonló méretű tagállamokban. Az Európai Bizottság szerint a korlátozás nem igazolható semmilyen közérdekű céllal,

ezért felszólító levelet küldött Magyarországnak.

A magyar kormánynak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a levélre, és orvosolja a felvetett hiányosságokat. Ha nem, abból végül akár európai bírósági eljárás és pénzbüntetés lehet.

A meddőségi centrumokat 2019 karácsonya előtt kezdték el nagy léptékben államosítani, amikor a kormány bejelentette, hogy állami kézbe vesz hat meddőségi magánklinikát, és ingyenessé teszi a szűrővizsgálatokat, a kezeléseket, illetve a hozzájuk kapcsolódó gyógyszereket. 2021-ben törvényt hoztak róla, hogy 2022. július 1-jétől csak az állami meddőségi centrumokban lehet mesterséges megtermékenyítést végezni Magyarországon.

A törvény indoklása szerint

„Magyarországon a demográfiai kihívások állami szerepvállalást igényelnek”, tehát a kormány több babát szeretne látni,

ezért segíteni akar annak a körülbelül 150-200 ezer párnak, akik meddőségi problémákkal küzdenek. Emellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy hatékonyabb, ha állami kézbe veszik a reprodukciós eljárásokat, mert ezeknek jelentős a finanszírozási vonzata, ráadásul azt látták, hogy vannak visszaélések. Az állami intézetekben a meddőségi kezeléshez és a hozzátartozó gyógyszerekhez is ingyenesen hozzáférhetnek a meddő párok, az állam korábban is kétféle megtermékenyítési eljárást támogatott: a méhen belüli inszeminációt és a lombikbébi-eljárást.