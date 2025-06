Már csak vegetál a magyar egészségügy – itt vannak a bizonyítékok

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Direkt36 elemzései szerint a legtöbb bezárást műszaki munkálatok, festés, liftszerelés, CT-javítás, klímaszerelés okozta. Ezek a problémák általában gyorsan megoldódtak, de még ilyen esetekben is előfordult, hogy az elhúzódó javítási munkálatok miatt hetekig akadozott az ellátás.

Most a Jahn Ferenc Kórházban van zűr.

Mint írják: a több mint ezersoros adatbázis felépítése mellett összesen 31 interjút készítettünk orvosokkal, mentőkkel, egészségügyi szakemberekkel, politikusokkal és olyan betegek hozzátartozóival, akiket érintett valamilyen módon egy kórházi osztály bezárása. Munkánkat emellett egy mesterségesintelligencia-programozó és egy biostatisztikus is segítette.

A Direkt36 most – a mesterséges intelligencia segítségét is felhasználva – épített egy adatbázist. Ezeknek az adatoknak az elemzésével és több hónapnyi kutatómunkával készült el Kivérző kórházak címet viselő cikksorozatunk, amelynek főbb megállapításai a következők:

2020 eleje óta ugyanis több mint 770 esetben zártak be különböző indokokkal kórházi osztályokat vagy állítottak le bizonyos ellátásokat Magyarországon.

Egészségügyi szakemberek számtalanszor emlegették, hogy az egészségügy soha nem fog hirtelen leállni, hanem észrevétlenül, lassan fog kivérezni. Most itt a bizonyíték.

