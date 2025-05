Már meg is van, kilép Müller Cecília helyére

Müller Cecília 2018 októberétől állt az NNGYK jogelődje, majd a gyógyszerhatósággal összevont intézmény élén. Vezetése alatt az intézmény meghatározó szerepet töltött be a Covid-19 világjárvány elleni védekezésben, valamint számos közegészségügyi és gyógyszerészeti fejlesztést koordinált. Munkássága hozzájárult a közegészségügyi és járványügyi rendszer biztonságához, és hosszú távú hatást gyakorolt az ágazatra – írták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!