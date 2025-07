Már megint lenne mit megmagyaráznia Pintér Sándor emberének

„A beteg túlélése már csak a szerencsén múlik” – ezt posztolta ki Kulja András a Facebook-oldalára, annak kapcsán, hogy leszakadt a mennyezet Berettyóújfaluban, a kórház pszichiátriai osztályán, éppen egy beteg ágyára. A Tisza Párt szakpolitikusa szerint már nemcsak a méltóság, de az élet is veszélyben van a magyar egészségügy állapota miatt, miközben a kormány továbbra is kirakatbemutatókkal próbálja elrejteni a valóságot. Kulja arra is felhívta a figyelmet, hogy az esetet szerinte már korábban jelezték a dolgozók, de csak ígéreteket kaptak. Most egy beteg csak a véletlennek köszönheti, hogy nem történt tragédia – tette hozzá.

A poszt szerint a leromlott állapotok, a túlzsúfoltság és az embertelen körülmények immár nemcsak kényelmetlenséget, hanem konkrét életveszélyt jelentenek. Kulja a kormányt és Takács Péter egészségügyi államtitkárt is bírálta, amiért szerinte továbbra is „Patyomkin-bemutatókat” tartanak ahelyett, hogy érdemben cselekednének. A bejegyzéshez fotókat is mellékelt, melyeket egy helyben dolgozó, „elkeseredett egészségügyi munkatárs juttatott el hozzá”. Kulja szerint a problémát sokan megerősítették, és egyre többen küldenek neki bizonyítékokat a rendszer állapotáról.

„Nem sajtótájékoztatókra, kirakatpropagandára, hanem működő légtechnikákra, gumikesztyűre, emberhez méltó körülményekre és egészségügyi stratégiára van szükség” – írja a posztban, hozzátéve: elég volt a tagadásból.