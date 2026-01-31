4p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

mfor.hu

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Az Alzheimer-kór mellett fontos hangsúlyt fektetni a Parkinson-kórra is. Ez ugyanis már nem kizárólag az idősek betegsége: a páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti, Magyarországon pedig bár pontos adatok nincsenek, a becslések szerint 2–3 ezer fiatal, aktív korú beteg él a kórral. Ők jellemzően még dolgoznak, családot tartanak el, miközben a betegség természete lassan, de biztosan leépíti a munkaképességet és az önállóságot. Erre figyelmeztettek szakértők az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által szervezet konferencián.

Dr. Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója a konferencián elhangzottak alapján közölte, a friss adatok alapján a diagnózist követő öt éven belül a betegek több mint 70 százaléka kiesik a munkaerőpiacról, tíz év elteltével pedig a visszatérés szinte lehetetlen. A finommotoros tünetek, például a kézremegés már a betegség korai szakaszában jelentősen beszűkítik a munkavégzés lehetőségeit. A szakértők által ismertetett modell szerint a motoros korlátozottság növekedésével párhuzamosan kialakul egy „szociális izoláció” is, amelyben a beteg egyre nehezebben marad aktív szereplője a munkahelyi és közösségi életnek. A korai diagnózis ugyanakkor ebben az esetben is életet menthet.

A munkaerőpiacról való kiesés súlyos gazdasági következményekkel jár. A korai nyugdíjazás átlagosan alig öt évvel követi a diagnózist, de ha a betegség 45 éves kor előtt kezdődik, ez az időszak átlagosan 6-7 évre nyúlik. A Parkinson-kór kezelésének gazdasági terhei világszerte emelkednek.

„Vannak korszerű terápiák, amelyek hozzájárulhatnak a Parkinson-kórhoz köthető problémák kezeléséhez. Egy mérnökként dolgozó beteg, akit tíz évvel ezelőtt mély agyi stimulációval (DBS) kezeltek, a beavatkozás után még közel hat évig tudott teljes állásban dolgozni, ami jól mutatja, hogy a modern terápiák nemcsak a tüneteket képesek kezelni, hanem a beteg életminőségét és munkaképességét is hosszú távon fenntartják” – tette hozzá a szakember.

Európában az enyhe stádiumban lévő betegek esetében évente mintegy 4300 euró, súlyosabb állapotban akár 6200 euró költséggel jár a terápia. Vagyis forintban számolva 800 ezer és 2,4 millió közötti tételről van szó.  A gyógyszeres megoldások mellett vannak az innovatívabb kezelések, ám ezek is jelentős kiadással járnak. Egy mély agyi stimulációs terápia költsége például elérheti a 100 ezer dollárt, azaz bőven meghaladja a 32 millió forintot.

A teljes kiadások és terhek 60-70 százalékát azonban nem is a gyógyszeres vagy eszközalapú beavatkozások adják, hanem a formális és informális ápolás, a szociális ellátás, a gyakori kórházi felvételek, valamint az intézményi rehabilitáció jelentik. A betegek önellátási képességének romlása és a demencia kialakulása miatt sokan tartós felügyeletre szorulnak, amely a családtagokra is rendkívüli terheket ró, és gyakran gondozói kiégéshez vezet.

Adókedvezmény?

A hazai rendszerben a betegek több akadállyal is szembesülnek. A Parkinson-kór után jelenleg nem jár célzott adókedvezmény. A rehabilitációs kapacitások szűkösek, az ellátópontok akadálymentesítése pedig számos helyen fejlesztésre szorul. A konferencia üzenete ezért egyértelmű: komplex társadalompolitikai lépésekre van szükség, amelyek a betegutat a diagnózistól az aktív évek meghosszabbításáig támogatják.

A kezelési lehetőségek és a jövőkép szempontjából a szakértők hangsúlyozták, hogy a korai beavatkozás döntő jelentőségű. A hagyományos, kizárólag gyógyszeres kezelés mellett ma már több innovatív terápia is elérhető. A modern kutatások emellett egyre több ígéretes oki terápiát is vizsgálnak: neuroprotektív gyógyszereket, immunterápiákat, génterápiás megoldásokat és sejttalapú kezeléseket, amelyek a betegség lefolyásának lassítását vagy akár az elveszett idegsejtek pótlását célozzák.

A becslések szerint 2-3 ezer fiatal, aktív korú beteg él a kórral
A becslések szerint 2-3 ezer fiatal, aktív korú beteg él a kórral
Fotó: DepositPhotos.com

Dr. Szalóki Katalin szerint a döntéshozók számára ma már világos feladatok körvonalazódnak. Szükség van az aktív korú betegek munkában tartását segítő programokra, a gondozók érdemi támogatására, a szociális juttatások bővítésére, a rehabilitáció fejlesztésére, valamint a megelőzés és a kutatás kiemelt finanszírozására.

Az AIPM célja, hogy az innovatív terápiákhoz való hozzáférés javuljon, és a rendszer időben felkészüljön az új kezelési lehetőségek befogadására. A Parkinson-kór kezelése nem csupán az egészségügy, hanem a teljes társadalom számára sorsdöntő kérdés. A modern terápiákhoz való korai hozzáférés, a rugalmas munkavégzés támogatása, a rehabilitáció erősítése és a célzott társadalmi intézkedések évekkel hosszabbíthatják meg a betegek aktív életét, miközben mérhető terheket vesznek le a családokról és a magyar ellátórendszerről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

„Keserű utolsó nap” – így búcsúzott az elvérzett érdi szakrendelő főigazgatója

Feljelentést is megígért. 

Csak márciusban jöhet a kórházi adósságok zömének kifizetése

Tavaly év végén elérte a 95,5 milliárd forintot a kórházak adóssága. A konszolidáció pedig majd két részletben érkezik: a nagyobb hányada csak márciusban. 

Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Ismét posztolt Novák Katalin az X-en, a Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásuk weblapja pedig megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak.

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

A debreni miliárdos friss posztjában rámutat a magyar egészségügy gyenge pontjaira. 

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

A legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van.

Elvérzett az érdi szakrendelő, távozik a főigazgató

Érd polgármestere jelentette be, hogy távozik az érdi Dr. Romsics László Egészségügyi Intézmény éléről a főigazgató. Ennek kapcsán rávilágít az egészségügy országos gondjaira is. 

Balázs Anna

Így célozzák meg az örök életet a biohackerek

Folytatódhat a daganatos betegségek számának drámai emelkedése, az állandó készenlét mellett ugyanis nem tud regenerálódni a szervezetünk, hangzott el a CMC Déli Klinika szerdai sajtóseményén. Az intézmény orvosigazgatója, Dr. Balázs Anna beszélt arról is, hogy nem ajánlja a szélsőséges diétákat, és nem a testsúlyt tartja a legfontosabb egészségügyi mutatónak. Megtudtuk azt is, hogy miért lehetnek kockázatosak az étrend-kiegészítők, és mennyi egészséges évet lehet nyerni életmódváltással. Egy következetesen élő ember életébe pedig néha egy-két pohár bor is belefér.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168