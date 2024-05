Novák Katalin rokona kerülhet egy fontos egészségügyi intézmény élére?

A magán meddőségi centrumokat felvásárolta az állam, de ezzel nem állt meg a szektor centralizálása. Tavaly már állami intézeteket olvasztottak be az immár gigaméretű Dunamenti REK Reprodukciós Központba. Köztük az Észak-budai Szent János Centrumkórház Budai Meddőségi Centrumát (BMC) is, ahol nem sokkal ezek után, 2023 december végétől nagyívű átalakítások kezdődtek. Emiatt négy hónapja szünetel a teljes körű lombikeljárás.

Az építkezésről ugyan alig lehetett hallani, de az ezzel járó fennakadásokról az intézmény a honlapján tájékoztatja az érintetteket:

„2023. november 1-jétől állami döntés alapján a Budai Meddőségi Központ a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. új telephelyeként, de a már jól ismert szakemberekkel folytatja tovább tevékenységét. A betegellátás a petesejt leszívás és friss embrió beültetés kivételével (friss IVF ciklusok) zavartalanul folytatódik”.

Az Észak-budai Szent János Centrumkórház területén működik több évtizede a Budai Meddőségi Centrum

Mindez azért érdekes, mert a Budai Meddőségi Centrumot nem is olyan régen újították fel. 2020-ban még épp Takács Péter egészségügyi államtitkár volt a Szent János Kórház főigazgatója, aki az ünnepélyes átadón azt mondta, hogy az intézményt 1,6 milliárd forintból rekonstruálták. Bár a hírek szerint a mostani korszerűsítésnek is helye volt - hiszen végre többek között a labor és a műtő is megújul -, közel ugyanennyit szán ismét a kormány a BMC-re.

Szakemberek szerint a hatalmas kórházi adósságokkal, várólistákkal és szakemberhiánnyal küzdő magyar közegészségügy egyre nehezebb működésének legnagyobb baja épp a nem megfelelő finanszírozás.

Ám a jelentős forrást igénylő beruházásnak egyelőre nem találtuk nyomát sem az Országos Kórházi Főigazgatóság közbeszerzései, sem a Dunamenti REK Reprodukciós Központ 5 millió forint feletti szerződései között. Hacsak nem az Egészségügyi Alapból történő 3,1 milliárdos év eleji átcsoportosításból jutott erre is.

Nem véletlenül szabnak át itt mindent

De miért pont a BMC-ben folyik a nagyívű átalakítás, amely egy óriási ráncfelvarrásra szoruló, egyre kísértetiesebb kórházegyüttes területén található, s amelynek számos osztályát átköltöztették már a Kútvölgyi kórházba? A projektről egyébként Takács Péter államtitkár tett említést év elején, aki szerint 800 milliót szánnak rá. Lapunk információi szerint azonban ennél több lesz, közel 1,2-1,5 milliárdnál fog megállni a beruházás, amelynek köszönhetően olyan luxusszintű változtatásokat eszközölnek, melynek kialakítása Novák Katalin volt köztársasági elnök sógornőjéhez, Vesztergom Dórához, a Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) vezetőjéhez köthető, aki egyfajta mintaintézetet, egyben módszertani centrumot akar megvalósítani itt.

Emlékezhetünk rá, hogy a kormányzati meddőségi program zászlóvivője az akkor még családügyi államtitkárként feltűnt Novák Katalin volt, ő irányította az államosítási folyamat lépéseit is.

Szülész-nőgyógyászként dolgozó sógornője pedig azután került a HRI élére, hogy Novákot köztársasági elnöknek kinevezték, és értesüléseink szerint a BMC „kiválasztása” és saját profiljára szabása is hasonló metódusnak köszönhető, aminek célja, hogy szeretne itt megállapodni.

Ám februárban a kegyelmi botrány miatt távozó Novák eltűnésével, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőváltása miatt továbbra is képlékeny, hogy az eredeti elképzelésnek megfelelően átveheti-e itt a stafétabotot Novák rokona, vagy sem. Már csak azért is, mert 1992-ben, a hazai meddőségkezelést alapító atyák (köztük az épp egy éve elhunyt Konc János, a BMC alapítója, vagy említhetnénk Kaáli Nagy Gézát, a Kaáli Intézet alapítóját is) határoztak úgy, hogy csak az állhat IVF-centrum élére, aki 5 esztendeig igazoltan napi szinten folyamatosan, főállásban ott dolgozik. Vesztergom Dóráról ezt nem lehet elmondani, új konszenzus pedig erre még nem született, ezért az IVF-szakma is kíváncsi, hogy mi fog történni.

Hiányzó gyermekek

Az viszont tény, hogy az építkezések miatt több, mint négy hónapja nem végeznek friss lombikbébi kezeléseket, csak fagyasztott embrióbeültetéseket. Ez azt jelenti, hogy a részleges beültetések miatt közel 120 gyermekkel fog kevesebb születni, így a kormány egyik kedvenc szlogenje (szülessen meg minden vágyott gyermek!) úgy tűnik, hogy egy eddig alig kommunikált átalakítás miatt jóval nehezebben tud teljesülni.

Vesztergom Dóra egyébként 2024. február 3-án így nyilatkozott: Magyarországon évente 1800-2000 baba születik lombikprogram segítségével, ami nagyjából a születések számának két százaléka. A meddőségi szektor fejlesztésével azt szeretnék elérni, hogy az asszisztált reprodukciós kezelésekből származó gyermekek száma évi 4500-ra emelkedjen.

A magánintézetek megvétele és az egész rendszer működtetése becslések szerint eddig közel 60 milliárd forintjába került az adófizetőknek.

Az elmúlt négy évben mintegy 8 ezer lombikbébi született, amiért gyermekenként több, mint 7 millió forintot fizetett az állam. A HRI igazgatója szerint kétszer annyi gyermek is születhetett volna, ha induláskor “meddőségi szektorfejlesztést” eszközölnek. Kérdés, hogy az államosításkor a pénz vagy a koncepció hiányzott? Mert a kiesett időben meg nem született ugyancsak 8 ezer gyermek is hozzájárult a történelmi mélységű demográfiai hullámvölgyhöz, amibe mára belekerült Magyarország.

Van-e protokoll az átirányításra?

Hogy az érintett párok hogyan reagálnak arra, hogy az intézményben ideiglenesen nincs petesejtleszívás és friss lombikeljárás, idei kommentjeikben ezt írják:

„Én is a BMC-be jártam/járok, lombikom lenne. De most beszéltem velük a felújításról, csúszások vannak, azt javasolták, hogy április közepén telefonáljak újra, akkor már többet tudnak mondani. A dokim az átjelentkezést javasolta.”

„Nem sokkal lettem előrébb én sem, sietett a dokim és csak annyit mondott, hogy jelenleg csak fagyasztott embrióbeültetések vannak. A többi kezelés pedig 1-2 hónap múlva lesz elérhető. Állítólag felújítás alatt van a BMC. Tudja valaki, hogy ettől függetlenül lehet-e időpontot kérni?”

„Nézzetek utána, de úgy tudom most szünetel a BMC, amúgy kb. 3-6 hónap a várólista, de akárhová lehet jelentkezni, nincs megkötés”.

Az Európai Unió választ vár

Mindeközben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, mert az uniós piac egyik alapelvét sérti az orvosilag asszisztált reprodukcióra bevezetett szabályozás. Levelükre május 13-ig várják a választ.

A magyar kormány ugyanis kizárólag az állami tulajdonban lévő vagy állami ellenőrzés alatt álló szolgáltatókra korlátozta az orvosilag asszisztált reprodukciós szolgáltatások nyújtásának jogát – írta márciusi közleményében az uniós testület, hozzátéve, a magyar jogszabályok módosításával a magyar és külföldi magánszereplők számára kiadott valamennyi engedély érvényét vesztette.

Indoklásuk szerint a szabályozás annak ellenére korlátozza az orvosilag asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való hozzáférést, hogy az ilyen szolgáltatások kínálata már eddig is sokkal szűkebb volt, mint más, hasonló méretű tagállamokban.

Természetesen küldtünk kérdéseket az Országos Kórházi Főigazgatóságnak arról, hogy mit lehet tudni a BMC nagyívű átalakítási munkálatairól, és mikor lesz ismét minden kezelés elérhető, illetve, hogy milyen válasszal készülnek az EU felszólító levelére, ahol május 13-ig várják a magyar kormány válaszát. Cikkünk leadásáig nem kaptunk választ, természetesen frissítjük cikkünket, amint megérkezik.