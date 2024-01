Jöhet-e még újabb fordulat a központosított meddőségi centrumoknál?

A történet 2019-ben, a Kaáli Intézet megvásárlásával kezdődött. Azóta eltelt négy év, ennyi időre volt szüksége a magyar államnak ahhoz, hogy a felvásárolt magán, illetve az ország állami lombikbébi intézeteinek zömét a Dunamenti REK Kft.-be tömörítse. Utoljára tavaly a kaposvári Dr. Domány Sándor Humán Reprodukciós Központot és a Szent János Kórház Budai Meddőségi Centrumot olvasztották be a cégbe, amely körül valahogy mindig történik valami.

Nemcsak intézményi, hanem üzleti és személyi változások is. Hiszen az utolsó két intézmény beolvasztásának köszönhetően 2023 májusában a 96 millió forintos alaptőke 3 milliárdosra ugrott.

Ezek után személyi jellegű változások jöttek. Először átrendezték a felügyelőbizottság tagjainak sorát, majd meghirdették az ügyvezetői posztot is, amelyet 2021 óta dr. Horpácsy Balázs tölt be. A kiírás szerint 2023. október 1-jétől állt volna munkába az új munkatárs, ám úgy tudjuk, még mindig nincs döntés az új ügyvezető személyéről.

Vajon marad-e az állam a tulajdonosa a jókorára felhízlalt Dunamenti REK-nek? Fotó: Depositphotos

De a kérdés továbbra is az, hogy ekkora centralizálásának van-e bármi olyan oka, mint amilyet számos esetben láthattunk. Nevezetesen, amikor egy-egy nagyobb céget számos intézeti egyesítés után privatizáltak.

Vajon miért tömörítették egyetlen állami tulajdonú gazdasági társaságba az ország meddőségi intézetét az öt egyetemi IVF-centrum kivételével? A centralizálásnak általában nyomós oka van, és igazság szerint ez a kérdés már az államosítás óta foglalkoztatja az erre kíváncsiakat.

Kapcsolódó cikk Alakul a giga meddőségi centrum: újabb klinikákat olvasztottak egybe Nem verték nagy dobra, de a kaposvári Dr. Domány Sándor Humán Reprodukciós Központot és a Budai Meddőségi Központot szintén beolvasztották a Dunamenti REK Reprodukciós Központba.

Egyeseknek ismerős, másoknak ismeretlen tanácsadók

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 2022. február 1-jén – a meddőségi szakemberek meglepetésére – létrehozta a Humánreprodukciós Igazgatóságot, mely élére Novák Katalin a sógornőjét, Dr. Vesztergom Dórát nevezte ki. A szervezetnek egyébként jó ideig nem volt honlapja, és csak jóval annak létrehozása után ejtett szót róla a sajtónak Rétvári Bence államtitkár. Ám aki célzottan keresi, azóta se igen találja meg, hiszen érthetetlen módon a linkben nem a Humánreprodukciós Igazgatóság szerepel benne, hanem a vagyottgyermekekert.hu.

Szakmai berkekben egyesek azt is furcsának találják, hogy az újonnan kinevezett főigazgatónő holdudvarában két korábbi, a meddőség területén mozgó személy jelent meg.

Az egyik Nánási László, a másik az ausztrál Dr. Gab Kovács. A jelek szerint egyelőre mindketten tanácsadói szerepkörben, és abban is azonosak, hogy Vereckey Attilával tevékenykednek. Nánási László Vereczkey biológusaként dolgozott éveken keresztül, míg Gab Kovács szülész-nőgyógyász Vereczkey tanácsadójaként ismert.

Épp Vereczkeynek ítéltek kártérítést

Az állam két meddőségi centrumot nem vásárolt fel, az egyik épp Vereczkey Attiláé, aki évekkel ezelőtt petesejt-kereskedelem gyanújába keveredett, s ami miatt azóta is nyomoznak. Arról már a 24.hu írt, hogy még a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is zajlik eljárás ellene, s hogy nem más, mint Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságának elnöke tűnt fel egy cégben, ahol a többségi tulajdonos Vereczkey. A lap szerint nem Papcsák az egyetlen érdekes üzleti partner, aki beszállt a Versys Klinika vezetője mellé. A lombikbébi-klinikán indult nyomozás és rendőrségi razzia után az orvos üzlettársa lett Mihalovits Botond Tamás is, aki Bayer Zsolt mostohafia is.

Tavaly májusban egyébként Nagy Márton – akkor még gazdaságfejlesztési, január 1-jétől már nemzetgazdasági – miniszter közel 60 millió forintos kártérítést ajánlott fel épp Vereczkey Attila Humán Reprodukciós Intézetének a lombikeljárás államosítása miatt, aminek kapcsán sokan felháborodtak az érvényben lévő nyomozás okán.

Nem találtuk nyomát, hogy a kártérítés összegét ki is fizették volna. Mindenesetre küldtünk kérdést a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy a kártérítést végül kifizették-e, vagy sem. Eddig nem kaptunk választ, de ha megérkezik, frissítjük vele a cikkünket.

Nem mindegy, milyen tanácsot adnak a tanácsadók

Kis kanyarral vissza a gigacentrum új ügyvezetőjéhez: ahogy tavaly augusztusban megírtuk, a Dunamenti REK új vezetőjének minden lépését egy úgynevezett Ügydöntő Felügyelő Bizottság fogja felügyelni, amely összetételéről szakmai berkekben azt találgatják, hogy az operatív joggal és hatalommal rendelkező grémiumnak kik lesznek a tagjai. Itt merült fel a nevek között a fent említett, ma már nyugdíjas, Ausztráliában élő szülész-nőgyógyász, Dr. Gab Kovács személye is.

Kapcsolódó cikk Új vezetőjét keresi az egykori Kaáli Intézetből kialakított giga meddőségi centrum A mára óriásira duzzasztott meddőségi centrum, a Kaáli Intézet utódja új ügyvezetőt keres.

Mindez azért érdekes, mert információink szerint Gab Kovács már az államosítás előtt tárgyalásokat folytatott a Kaáli Intézet megvásárlására ausztrál magántőke bevonásával. Ám amikor az első külföldi tárgyalás után felmerült, hogy a háttérben talán épp Vereczkey áll, a tárgyalások azonnal félbeszakadtak.

Érdekes módon a Németországban dolgozó Nánási László pedig befektetői pénzből Debrecenben próbálkozott egy magán lombikbébi centrum létrehozásával. Már a műszereket is megvásárolták, amikor a terve meghiúsult.

Mindezek fényében ki tudja, hogy a korábbi befektetőként feltűnt tanácsadók mit javasolnak a hazai meddőség helyzetéről döntő célszemélyeknek. Persze az is lehet, hogy már sok minden eldőlt, amiről még elképzelésünk sincs.