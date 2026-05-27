Még nincs is igazi kánikula, de máris 32 mentő klímája lett hibás

Szokatlanul őszinte és tárgyilagos posztban közölte az Országos Mentőszolgálat.

A meleg napokban 32 mentőautó klímája hibásodott meg, a javítások megkezdődtek – posztolta Facebookon az Országos Mentőszolgálat, amit a 24.hu vett észre. 

Hozzátették, az év első igazán meleg napjain országszerte 32 mentőgépkocsi klímaberendezése mutatott valamilyen hibajelenséget, ezek javítása a betegek és a mentő bajtársak érdekében is sürgősen megkezdődött.

Az Országos Mentőszolgálat 783 szervezett, futó mentőgépkocsival biztosítja az ország mentőellátását, a teljes mentőautó flotta 1 071 járműből áll, így 288 jármű tartalék kocsinak minősül.

A tartalék mentőautók között a javítás alatt álló és a ténylegesen bevethető állapotú járművek aránya a meghibásodások és az elvégzett javítások függvényében naponta változik – írják.

Azt is elárulták, hogy a mentőautók átlagéletkora a legutóbb beszerzett 101 mentőautót is beszámítva idén eléri a 8 évet, az átlagos futásteljesítmény az évente megtett mintegy 50 ezer kilométerből adódóan eléri a 370 ezer kilométert.

