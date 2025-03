„Még rosszabb is lehet a helyzet” – feledésbe merültek a koronavírus-járvány tanulságai

„Alig volt stratégia arra, hogyan lehetne kezelni az elszigeteltségből fakadó problémákat. A társadalmi és pszichológiai sebek ma is mélyek.”

A szakértők viszont arra panaszkodnak, hogy nincs jele annak, hogy az egészségügyi rendszer felkészültebb lenne egy újabb járványra. Rowland Kao, az Edinburghi Egyetem kutatója szerint „már a Covid előtt is a kapacitáshatárukon működtek a kórházak. Amikor megjelent a betegség, az NHS nem tudott több beteget ellátni – és semmi nem utal arra, hogy ez legközelebb másképp lesz. Valójában még rosszabb is lehet a helyzet.”

A Guardian cikke szerint brit kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az öt évvel ezelőtt bevezetett lezárások tudományos tanulságait az Egyesült Királyság mára jórészt elfelejtette. A korlátozásokat 2020. március 23-án jelentette be Boris Johnson akkori miniszterelnök, hogy megakadályozzák az állami egészségügy, azaz az NHS túlterhelődését.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!