Megajándékozta a 4iG a Semmelweis Egyetemet

A 4iG Csoport az ország vezető gyermekgyógyászati intézményét, az aktív járó- és fekvőbeteg-ellátással, valamint nemzetközileg is elismert kutatási eredményekkel egyaránt rendelkező Semmelweis Egyetem Alapítványt, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Bókay utcai és Tűzoltó utcai részlegeit támogatja, összesen 50 millió forint értékben.

A cégcsoport informatikai eszközöket, többek között az intézményben zajló kutatási munkát,

betegirányítást segítő eszközöket adományoz az intézménynek, valamint részt vesz egy új

digitális oktatócentrum kialakításában is, ahol az orvos és medikusképzés mellett a tartós

otthoni ellátást igénylő gyermekek szüleinek képzése is zajlik majd jövő évtől.

A 4iG karácsonyfája előtt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója és Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az eszközök adományozása mellett a cégcsoport munkavállalói önkéntes munkájukkal is támogatják az intézményt.

A 4iG tagvállalatai számos sikeres projektet vitt már végbe az elmúlt években a hazai egészségügy digitalizációjában, és mindig is fontosnak tartotta az egészségügy fejlesztését és a jövő digitális nemzedékének támogatását, a társaság igazgatósága ezért is döntött úgy, hogy segítséget nyújt a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati klinika szakellátási, kutatási, valamint az oktatási tevékenységéhez.

A Cégcsoport a klinika működését

IT eszközökkel és szolgáltatásokkal (laptopok, monitorok),

a kutatási munkát támogató VR felszereléssel,

a betegirányítást segítő display-kel és tv készülékekkel,

és munkavállalói önkéntes munkájával támogatja, emellett a 4iG csoport részt vesz egy új digitális oktatócentrum kialakításában is, ahol az orvos és medikusképzés mellett a tartós otthoni ellátást igénylő gyermekek szüleinek képzése is zajlik majd jövő év tavaszától.

A 4iG mindig is kiemelten kezelte és fontosnak tartotta felkarolni azokat a kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak a tudásalapú digitális gazdaság, a társadalmi esélyegyenlőség és jólét megteremtéséhez. Ilyen kezdeményezés például az idén októberben bejelentett stratégiai távközlési és digitális partnerségi megállapodásunk is az Ökumenikus Segélyszervezettel, illetve ennek a szerepvállalásnak a jegyében tartottuk fontosnak a jövő nemzedékeinek megsegítését a klinika digitalizációjának előre lendítésével, valamint a cégcsoport dolgozói számára szervezett önkéntes programokkal is.

Hogyan segíti a VR a klinikai kutatásokat?

A klinika kutatócsoportja aktívan keresi a technológiai újdonságok felhasználási lehetőségeit a

gyermekgyógyászatban. A csoport kimutatta, hogy a virtuális valóság segít enyhíteni a súlyos beteg gyermekek kezeléseinek pszichológiai hatásait. Az ilyen speciális igényekre tervezett játékok és szoftverek fejlesztésében segít a VR felszerelés.

A gyerekekegyből i is próbálták a VR-szemüveget. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A klinika másik fontos kutatási iránya a gyermekek MR vizsgálatokra történő felkészítése. Maga a vizsgálat fájdalommentes, azonban megterhelő és ijesztő lehet a fiatal páciensek számára. A VR abban segíthet, hogy a virtuális élmény segít egy hozzászoktatási folyamat felépítésében, mely csökkenti a vizsgálattal járó stresszt a betegeknél.

A 4iG által most átadott virtuális valóság felszerelések ezeket a kutatásokat segítenek felgyorsítani.

Ezen túl pedig az önkéntes program résztvevőinek szerepét a klinikával történő egyeztetés mentén, az intézmény szükségletei alapján jelölik ki. Eddig két alkalommal, novemberben és decemberben kollégáink karácsonyi díszeket készítettek, majd dekorálták ki az intézmény Bókay és Tűzoltó utcai épületeit, ezzel csempészve ünnepi hangulatot a betegek és a dolgozók életébe.