Megfejtették a jeges fürdő fantasztikus hatásának a titkát

Nincs új a nap alatt, de mindig akad olyan módszer, amit érdemes újra és újra elővenni. Hiszen már az ókori görögök és rómaiak is rendszeresen alkalmazták a hideg víz jótékony hatásait a gyógyfürdőikben. Hippokratész írásban rögzítette is, hogy ezek a különböző betegségek kezelésében szerepet játszhatnak.

A hideg vízterápia később gyökeret is vert a különböző kultúrákban, például a finn szaunák, a japán onsenek és az orosz „bánya” is használja a hideg és a meleg víz váltogatását a test karbantartására és regenerációjára.

Ma pedig körvonalazódik egy tendencia, amely azt mutatja, hogy sokakat érdekel a hidegvíz-merülés. Magyarországon is egyre több eseményt szerveznek, március közepén volt például az 5. hidegvizes téli Balaton-úszás. Most pedig kutatók ki is derítették, pontosan mi történik ilyenkor a szervezetben.