Meghökkentően sok az üres kórházi ágy – és ez rossz hír

Magyarországon minden második kórházi ágy üres, mondta Kincses Gyula, a MOK korábbi elnöke az Economix -nak. A lap felidézi: Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) napokban menesztett főigazgatója egy korábbi konferencián azt mondta: ilyen alacsony ágykihasználtságot még soha nem tapasztaltak az egészségügyben, ezek az adatok mélységesen alacsonyak. Kincses Gyula pedig most arról beszélt: a legutóbb publikált adatok szerint a kórházakban 58 százalékos kihasználtsággal működnek a kórházi ágyak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!