Tényleg nagy a baj a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Kórház az élő példa, hogy az osztálybezárások és a szakemberhiány mit tud okozni. 

A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi osztályát felkereső beteg történetén keresztül világít rá a Direkt36, hogy a magyar állami egészségügy minden ellenkező híresztelés ellenére hatalmas bajban van.

A mélyvénás trombózissal odakerült férfi leány vitt be kempingágyat a sürgősségre, hogy a 10 órás várakozás közben le tudjon pihenni. 

A nap, amikor Jánosnak nem jutott hely a Szent Imre kórház túlzsúfolt sürgősségi osztályán, nem egyszeri alkalom volt az intézményben. Az osztály vészes túlterheltsége mindennapos. A Direkt36-nak a kórház több dolgozója is elmondta, hogy a sürgősségi osztályon gyakran előfordul, hogy 20-25 fekvőbeteg várakozik egyszerre, mert nincs elég ágy a többi osztályon, ahol elláthatnák őket.

Egy másik orvos szerint arra is van példa, hogy egy-két napot is eltöltenek a betegek a sürgősségi fektető részlegén, mert nincs szabad ágy, így nem tudják elhelyezni őket az osztályokon. Ráadásul nemrég több szakorvos is felmondott a sürgősségi osztályon, ezért belgyógyászokkal próbálják meg pótolni a kiesőket.

A kórház súlyos szakemberhiánnyal küzd
Erről egyébként akkor Kunetz Zsombor posztolt is, amit lapunk szemlézett, amire a Szent Imre Kórház szerkesztőségünknek küldött reakciójában cáfolt:

A Direkt36 munkatársai azonban – a cikk szerint – tanúi voltak annak, hogy több osztályon is bezárt kórtermek vannak az üres folyosókon. Elsősorban a szakdolgozóhiány miatt ugyanis az elmúlt években jelentősen csökkentették a fekvőbetegágyak számát. Tehát miközben a sürgősségin rengeteg a beteg, a kórház más részei konganak az ürességtől. 

Mindez újabb tünete a magyar egészségügy spontán leépülésének, amely az elmúlt években látványosan felgyorsult: a működő fekvőbetegágyak száma egyre nagyobb ütemben csökken. Jellemző, hogy nemcsak ott csuknak be kórtermeket – hivatalos kifejezéssel „tartósan szüneteltetnek ágyakat” –, ahol kevés a beteg, hanem sokszor ott is, ahonnan elfogynak az egészségügyi dolgozók – írja a portál, amely legújabb nyomozásából kiderül, hogy

miközben a kormány politikai okokból nem hajt végre kórházbezárásokat, addig a színfalak mögött folyamatosan zsugorodnak ezek az intézmények.

A jelenség az állami adatbázison alapuló statisztikáink szerint Budapest kórházaiban a leglátványosabb. A kialakult helyzet a betegeknek és a dolgozóknak is rossz. A kórházi dolgozók munkáját nehezíti a szakemberhiány, míg a betegeknek sokszor várniuk kell az ellátásra, ha egyáltalán hozzájutnak. Ráadásul az intézmények egy része csak végső esetben jelenti be az ágyak szüneteltetését, így a valóságban annál is súlyosabb lehet a probléma, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak.

Részletes kérdésekkel keresték a Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat, a Belügyminisztériumot, és az Országos Kórházi Főigazgatóságot (Okfő) is, de egyikük sem reagált a Direkt36 megkeresésére.

