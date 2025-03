Mégis politikai termékké vált Orbán Viktor Kőnig dokija

A kormányzat az elmúlt időszakban több orvosi és egészségügyi influenszert is megkeresett, vállalná-e a megbízást, míg végül Kőnig doktor lett a befutó. A posztot Kőnig Róbert, a Szent János Kórház gyermeksebésze kapta, akit szakmai munkáján kívül főleg a Kőnig doki helyreteszi nevű YouTube-csatornán közzétett ismeretterjesztő, edukációs videókból ismerhetett a nagyközönség. A gyermeksebész egy-egy videójával több tízezer embert is elér, és épp tavaly jelent meg könyve, amelyben játékosan és sok humorral mutatja be a kórház világát.

Kőnig a szereplései ellenére eddig igyekezett magát távol tartani a politikától. Amikor 2023-ban kifakadt, mert a János-kórház egyedül maradt ügyeletes egész Észak- és Közép-Magyarországon, hamar sietett leszögezni, hogy félreértették és kiforgatták a szavait.

„Politikai termékké váltam, ami nem volt célom” – mondta akkor Kőnig, aki most Magyarország első számú politikusa mellett vállalt munkát.

Az, hogy az ő szerepvállalása mennyire fontos a kormánynak, abból is jól látszik, hogy érkezését maga Orbán Viktor jelentette be, akinek a Covid óta ez volt az első alkalom, hogy orvossal mutatkozott – írja a hvg360.

Az új miniszterelnöki biztos feladata, hogy

javaslatokat fogalmazzon meg az egészségügyi ellátással kapcsolatos hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése érdekében;

előmozdítsa az egészségügyben meglévő és alkalmazott innovatív megoldások és elért eredmények minél szélesebb körű megismertetését;

javaslatokat dolgozzon ki az egészséges életmód támogatásával összefüggésben;

az egészségügyi témák, az egészségügyi fejlesztések, az egészségügyi innováció eredményeinek közérthető bemutatása érdekében tájékoztató kampányok megvalósításában, tájékoztatási felületek kialakításában vegyen részt.

Kőnig Róbert gyermeksebész igent mondott

Fotó: Facebook

A munkáért a határozatlan időre kinevezett Kőnig díjazásra is számíthat, és ötfős titkárságot is kapott.

Kőnig Róbert a laptól türelmet kért, csupán a Facebookon osztott meg a feladattal kapcsolatban annyit, hogy ritka és egyedi dolognak tartja, hogy egy egészségügyi dolgozó a rendelőből, az osztályról, vagy a műtőből olyan helyzetbe kerüljön, hogy érdemi befolyása legyen a magyar egészségügy működésére.

„Kihívás és felelősség, hogy ilyen magas szinten is képviselni tudom a magyar páciensek és a magyar egészségügy érdekeit” – írta.

Hogy ezt Orbán miért pont Kőnig dokira bízta, arról megoszlanak a vélemények. Éppen a gyermeksebész semleges álláspontja és szakmai tevékenysége miatt több, a lap által megkérdezett egészségügyi szakember is érthetetlennek nevezte, hogy elvállalta a felkérést. Mindenesetre érdekes párhuzam, hogy Kulja András, a Tisza európai parlamenti képviselője nemcsak sebész, hanem orvosinfluenszer is, és azon kevés Tisza-politikus egyike, akiknek arca van a pártban.

Kulja András is részt vesz lapcsoportunk, a Klasszis Média március 27-ei, csütörtöki konferenciáján: