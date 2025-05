Meglepő eredményei lettek a háziorvosokat mérő friss felmérésnek

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A társadalom 70 százaléka szerint a háziorvosa kompetens és kulturáltan, empátiával áll hozzá, 66 százalék szerint jó körülmények között dolgozik, 65 százalék szerint jó fizikai és mentális állapotnak örvend, 56 százalék szerint elérhető és „csak” 39 százalék szerint fáradt és túlterhelt. Az orvostársadalom elöregedéséről szóló adatok kapcsán a háziorvosuk korára is rákérdeztek és a válaszadók csak 41 százaléka tartja a háziorvosát idősnek.

A teljes népesség 56 százaléka van a saját háziorvosával inkább, vagy teljes mértékben megelégedve és csak 17 százalékának van róla negatív véleménye. Ebben a kérdésben nincs is jelentős különbség a különböző pártok szavazói között, a háziorvosunk személyes megítélését tehát kevéssé árnyékolja be a pártpolitika.

A pártnélküliek is egyértelműen pesszimista irányba húznak: 44 százalékuk inkább negatívan és 10 százalék pozitívan értékeli a rendszer működését (a 100-ból hiányzó %-ok az egyes csoportokon belül semleges álláspontra helyezkedtek).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!