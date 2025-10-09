Meglepően hűségesek az egészségpénztári tagok

2025 első félévében 21 092 új belépő csatlakozott az egészségpénztárakhoz, miközben mindössze 8577 tagság szűnt meg. A taglétszám így összességében tovább nőtt, félév végén meghaladta az 1 266 000 főt. Ugyanebben az időszakban az egyik egészségpénztárból a másikba átlépők száma mindössze 400 fő volt. Ha tehát a tendencia marad, akkor az ezret sem éri el, ami a korábbi évekre is jellemző.

Az egészségpénztárakból a saját döntésük alapján kilépők száma mindössze 3800 fő volt, ez rekordalacsony. Az egészségpénztárakba tehát egyre többen lépnek be, és a tagok többnyire maradnak is ott, ahol taggá váltak. A számok azt sugallják, hogy a többség elégedett az egészségpénztári tagságával, de az is előfordulhat, hogy nem tudják, akár válthatnának is.

Elégedett tagság

Az egészségpénztár az egészségtudatosság és a pénzügyi tudatosság különös ötvözete. Egyre többen ismerik fel, hogy a magánellátásban tapasztalható árakat mérsékelhetik az egészségpénztáron keresztül elérhető, akár 150 ezer forintos adóvisszatérítés segítségével. A gyakorlatban így akár 15 százalék körüli megtakarítást érhetnek el a tagok az egészségügyi kiadásaikon.

Ezzel együtt az egészségpénztári tagok a pénztárak tapasztalatai alapján gyakrabban járnak szűrővizsgálatokra és jobban figyelnek az egészségükre. A közös egészségügyi és pénzügyi megfontolás arra sarkallhatja őket, hogy körültekintően válasszanak egészségpénztárat, így kevésbé mozognak később a pénztárak között.

Információhiány?

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a tagok egyszerűen nem tudják, hogy válthatnak, vagy nem ismerik ennek a módját – véli a BiztosDöntés.hu szakértői. Pedig a váltás nagyon egyszerű. Mindössze meg kell nyitni az új tagságot, majd ki kell tölteni az átlépési nyilatkozatot. Az új pénztár ezek után felveszi a kapcsolatot a meglévő pénztárral, és áthozza a tag számláján lévő megtakarítását. A korábbi pénztár bezárja az ügyfél egészségszámláját, és kiadja az adóbevalláshoz szükséges nyilatkozatot. Az átlépés általában elektronikusan is intézhető, és mindössze pár napot vesz igénybe.

Átlépési költség

Míg az egészségpénztárba való belépés többnyire ingyenes, a pénztárváltásnak a legtöbb pénztárnál 4000 forintos költsége van. Bár nem tűnik nagy összegnek, arra elegendő lehet, hogy elriassza a pénztártagokat a mozgástól, valójában azonban a körültekintő váltással ennél jóval többet nyerhetünk. Az egészségpénztárak összehasonlítása pár percet vesz csak igénybe, és a belépési és a kilépési költségek is megismerhetők.

Mikor érdemes váltani és mikor nem?

Az egészségpénztári számlát is kezelhetjük úgy, mint egy banki terméket. Ahogy bankszámlát is lehet, sőt, néha érdemes váltani, úgy találhatunk olyan egészségpénztárat, amely idővel jobban megfelel az igényeinknek.

Ma már számos pénztár kínál kényelmi szolgáltatásokat, online belépést, mobilapplikációt vagy bankkártyával összeköthető egészségkártyát.

Az OTP Egészségpénzárnál mindez egy helyen elérhető, és miközben a legtöbb egészségpénztári ügyintézés online intézhető, a banki szinergiának köszönhetően a személyes ügyintézés is könnyen megoldható. Az OTP bankkártyával összeköthető egészségkártyát kínál, amellyel az egészségpénztár használata még kényelmesebb. Fizetéskor az egészségkártya automatikusan átveszi a vásárlás összegét a bankkártyáról, így nem kell figyelemmel kísérni a pénztári egyeneleget.

A Patika Egészségpénztár szintén online belépési lehetőséggel és elektronikus ügyintézéssel segíti a tagjait. Itt egy másik típusú, automatikus feltöltést lehetővé tevő egészségkártya elérhető, amellyel folyamatosan egy adott szint felett tartható a pénztári egyenleg. A Patika kifejezetten arra törekszik, hogy a kártyáját a lehető legtöbb szolgáltató partnere elfogadja, hogy a tagok széles körben használhassák ezt az egyszerű fizetési módot. A Patika pénztár hűségprogramot is működtet, amellyel egészségforintokra váltható pontok gyűjthetők.

Egyre többen törődnek az egészségükkel

Fotó: Depositphotos

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál az első egészségkártya és társkártya ingyenes az elektronikus ügyintézést választó tagok számára. A pénztár a tagok számára három választható egészségbiztosítást is kínál, ahol nem csak járóbetegellátásra használható biztosítást köthetünk, de egy kórházi ellátásra szolgáló biztosítás is elérhető, ami ritka az egészségpénztárak kínálatában.

A Prémium Egészségpénztár számos kényelmi szolgáltatással várja a tagjait. Az online belépési és ügyintézési lehetőségen túl itt is elérhető a bankkártyával összeköthető egészségkártya, a Csodakártya. A Prémiumnál nemcsak egészségbiztosítások elérhetők, de külön szűrővizsgálati csomag is létezik, amelynek keretében kétévente menedzserszűrésen vehet részt az előfizető pénztártag. A Prémium gyakran kínál akciókat és jótékonysági akciókban való részvételre is ad lehetőséget.

Egyes pénztártagok előnyben részesítik a banki vagy biztosító hátterű pénztárat, míg mások kifejezetten az önálló pénztárakat keresik. Érdemes megnézni, hogy az adott pénztárnak hány szolgáltató partnere van, és hány helyen lehet egészségkártyával fizetni.

Ezen túl fontos választási szempont lehet a költség is. A pénztárak egy része sávos, míg mások egységes költséglevonást alkalmaznak. Az előbbi annak ideális, aki magasabb összeget fizetne be a pénztárba, és célja az adóoptimalizálás vagy a nagyobb pénztári megtakarítás képzése. Az egységes költséglevonás azoknak megfelelő, akik aktívan használni kívánják a pénztár szolgáltatásait, illetve alacsonyabb összeg befizetését tervezik.