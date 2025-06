Meglepően reagált Pintér Sándor embere az egészségügyet ért kritikára

Amikor én ennyi idős voltam, mint ez a kedves fiatal kolléga, én is hasonlókat mondtam az egyetemi eseményeken. Csak akkor épp ti voltatok hatalmon, Gyula…és egy 90 nettós kezdő orvosi fizu várt rám – közölte a Népszava érdeklődésére.

„Biztosan lesznek nehéz napok, amikor azt érezzük majd, hogy bármit is csinálnánk, csak nem ezt. Ezen az sem fog segíteni, hogy azon társaimmal, akikkel itthon szeretnénk majd dolgozni, és remélem, ez minél többünkre igaz lesz, nos, azon társaimmal egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgoznunk”. Ezeket mondta egy frissdiplomás orvos, Kincses Csongor június 26-án a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának orvosdoktor-avatásán – számolt be a Telex.

