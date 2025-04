Megoldódhat a várólisták helyzete?

A NEAK a lapnak azt is megírta, hogy reményeik szerint a várólista-protokollok egyértelmű útmutatást adnak a várólista kezelésben dolgozó szakorvosok, és a szakszemélyzet részére annak érdekében, hogy konzisztens, szabványos, szakmai alapú, a betegeket támogató, transzparens szemléletben tegyék lehetővé az ellátás igénybevételét, ütemezését.

A NEAK nyilvánossá is tette a csípő-és térdprotézis műtétek friss protokollját.

Sajnos nem minden műtétnél vezetik be Fotó: Depositphotos

A lap szerint Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója többször is hangsúlyozta, hogy tavaly a várólistákra szánt forrás 40 százalékát nem használták fel a kórházak, ezért változásra van szükség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!