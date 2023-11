Mégsem indulnak el év végén a kórházi blokkolóórák?

Tavasszal jött a hír, hogy Pintér Sándor belügyminiszter utasítására év végéig valamennyi állami kórházban új beléptetőrendszert vezetnek be. A tervek szerint az orvosoknak és más dolgozóknak az intézmény be- és kijáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágneskártyájukat. Az eszköz videófelvételt is készít a személyről, hogy a kártyákkal ne lehessen visszaélni – jelentette be akkor Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a Magyar Kórházszövetség áprilisi konferenciáján.

„Láttuk, hogy vannak egyes kórházak, ahol nagyon eltérnek az átlagtól az orvosi teljesítmények, feltételeztük, kell, hogy legyen ennek valami oka. Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen benn nyolc órát” – indokolt a helyettes államtitkár.

Külföldön a GDPR miatt nem készül fénykép vagy videófelvétel. Fotó: Depositphotos

Az intézkedést azzal magyarázta a helyettes államtitkár, hogy a legrosszabb teljesítményt nyújtó kisvárosi kórházakban évente mindössze 89 beteg jut egy gyógyítóra, míg a legjobb közepes városi intézményben több mint kétszer annyi, 192 beteget látnak el évente, az eltérés okát pedig többek között abban látják, hogy talán a rosszul teljesítő helyeken az orvosok nem töltenek nyolc órát bent a kórházban.

Mivel közeledik az év vége, rákérdeztünk az Országos Kórházi Főigazgatóságnál (OKFŐ), hol tart az országos projekt. Válaszukban arról tájékoztatták lapunkat, hogy:

„Az OKFŐ által a kórházak műszaki feltételeinek felmérése jelenleg zajlik, a felmérés eredményeinek ismeretében kerül kiválasztásra a megfelelő műszaki megoldással rendelkező rendszer, valamint kerül elindításra a bevezetés pilot üzemmódban”.

Ebből arra lehet következtetni, hogy év végén már nem fog egységesen elindulni a kórházi beléptető rendszer, hiszen, ahogy írják, még a kísérleti időszak sem startolt el. Az OKFŐ azt már nem részletezte válaszában, hogy mely kórházakban tervezik a pilot üzemmódot tesztelni, s hogy mennyibe kerül az államnak a beléptető rendszer kiépítése az egészségügyi intézményekben.

Ugyanakkor akadnak kivételek. Két Heves vármegyei kórházra meglepő módon már márciusban aláírták a beléptető rendszerre kiírt közbeszerzés nyertesével a szerződést. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben, valamint a Bugát Pál Kórházban a Docage Informatikai Kft. szerelheti be közel 100 millió forintért a blokkoló órákat. (Küldtünk kérdést az Albert Schweitzer Kórháznak, hogy a szeptemberre ígért beléptető rendszer elindult-e náluk, s milyen tapasztalataik vannak, amint megérkeznek a válaszaik, frissítjük cikkünket.)

A közbeszerzési tenderen nyert Docage Kft. az egészségügyi informatikában igencsak járatos, épp az általa vállalt beléptető rendszerek beüzemelésének időpontjában, azaz 2023 szeptemberében tulajdonosváltáson ment át. Immár új bizalmi vagyonkezelő – az egy éve alapított STVK Holding – birtokolja, mely tulajdonosa szintén a korábbi gazda, Sárdi Tamás. Az azonban csak később fog kiderülni, hogy mindennek volt-e köze ahhoz, hogy az ország kórházainak beléptető rendszerének közbeszerzéseinél egyetlen cég lesz-e befutó, vagy több vállalkozás is megbízásokhoz fog-e jutni.

A Péterfy kórházban már tájékoztatót is küldtek

Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő szerint Budapesten nem máshol, mint a Péterfy Sándor utcai Kórházban vezetik be először a rendszert. Abban a kórházban, ahol nyáron lecserélték a menedzsmentet, majd ősszel botrány volt két nem megfelelően tárolt holttest miatt, s mely intézmény élére nemrég, november 8-án nevezték ki az új igazgatót Dr. Kökény Zoltán személyében. Ő volt az egyébként, akit a vezetőség leváltása után kineveztek orvosigazgatónak, s pár napra rá, már nyáron körbeküldte a főigazgatói utasítást, valamint az aláírandó nyilatkozatot, amit a kórház dolgozói kaptak a beléptető rendszerről – ezeket Kunetz ki is tette a Facebook-oldalára.

A nyilvánosságra került dokumentumokból kiderül, hogy a beléptető rendszer használata a kórházban mindenki számára kötelező lesz, sőt, még egy úgynevezett Blokkolási szabálytalanságot jelentő formanyomtatványt is küldtek a dolgozóknak, amelyen jelenteniük kell, ha ilyet tapasztalnak, sőt, a blokkolási szabálytalanságot jelentő nevét is fel kell tüntetniük.

A poszt alatti hozzászólásokból azonban kitűnik, hogy külföldön – Németországban, Svájcban és Ausztriában – is van hasonló beléptetési rendszer, de fényképet vagy videót nem készítenek, mert az a GDPR-ral ellentétes.

Információink szerint egyes kiemelt intézményekben – mint például az Onkológiai Intézet – már a 2000-es évek előtt létezett dolgozói beléptető rendszer. Csakhogy az nem fényképet és videófelvételt készítő szisztéma volt, így minden bizonnyal azokat is lecseréli a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium.