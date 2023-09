Megtalálták a legújabb öregedésgátló csodaszert?

Az öregedés elkerülhetetlen, több tényezős folyamat. Sajnos a fiziológiai és fizikai változások elég jellegzetesek, s miközben az egyes szervek működése egyre romlik, egyre nő a betegségek és a halálozás kockázata. S hiába világos, hogy szervezetünk amortizációja a molekuláink folyamatos változásaihoz kapcsolódik, a kutatók számára még mindig kérdéses, hogy ezek a változások az öregedés következményei, vagy a molekulák az öregedés mozgatórugói.

Ezt a hiányosságot orvosolja most egy új tanulmány, amelyet a Science-ben publikáltak. A kutatók megmérték a vér taurinkoncentrációját az öregedés során, és megvizsgálták, milyen hatással van az egészségi állapotra és az élettartamra a taurinpótlás.

Különböző állatkísérletek ugyanis megállapították, hogy a keringésben lévő taurin mennyisége az életkorral csökken.

A kutatások során alkalmazott taurinpótlás pedig lelassította az öregedés kulcsfontosságú markereit, mind például a DNS-károsodást, vagy a sejtek idősödését. A taurin-kiegészítés javította az egerek élettaramát és a majmok egészségi állapotát is.

Igen biztató állatkísérletek

A taurin egy aminosav, amely nagy mennyiségben található az emberi szervezetben. Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a taurin koncentrációja a vérben összefüggést mutat bizonyos egészségügyi mutatókkal, de eddig nem volt ismert, hogyan befolyásolja az öregedést.

Az életkor előrehaladtával a vér taurinszintje csökken az egerekben, majmokban és az emberekben is. Természetesen felmerül, hogy ez a csökkenés hozzájárul-e az öregedéshez, ezért napi egyszeri adagban taurint, illetve placebót etettek középkorú nőstény és hím egerekkel életük végéig.

Meglepetésre, mindkét nemnél a taurinnal táplált egerek tovább éltek, mint a kontrollcsoport állatai.

A taurinnal kezelt egerek átlagos élettartama pedig 10-12 százalékkal, a 28 hónapos korban várható élettartam pedig körülbelül 18-25 százalékkal nőtt.

Egy ideális öregedésgátló terápia nemcsak az élettartamot, hanem az egészséget és az egészségben eltöltött minőségi idő hosszát is javítja. A tanulmány ezért a taurinnal táplált középkorú egerek egészségi állapotát is vizsgálta, és a csontok, az izmok, a hasnyálmirigy, az agy, a zsírszövet, a bélrendszer és az immunrendszer jobb működését mutatta ki, ami egyértelműen jelzi az egészségi állapot általános javulását.

Hasonló hatásokat és biztató eredményeket figyeltek meg majmoknál is.

Annak ellenőrzésére, hogy a taurin megfigyelt hatásai nem fajspecifikusak-e, hanem akár általánosíthatóak-e, a kutatók azt is vizsgálták, hogy a taurinpótlás megemeli-e a férgek és élesztőgombák élettartamát. Bár az egysejtű élesztőgombák élettartamát nem, de a többsejtű férgekét megnövelte.

A taurin egyébként igen pozitívan hatott az öregedés számos jellemzőjére. Lassította a sejtek öregedését, csökkentette a sejtek működési rendellenességét, és a DNS-károsodást, valamint a gyulladásokét.

Még azt is megnézték, hogy a taurin bomlástermékei emberekben okozhatnak-e olyan káros egészségi állapotokat, mint a fokozott hasi elhízás, a magas vérnyomás, a különböző gyulladások és 2-es típusú cukorbetegség. Sőt, azt is felfedezték, hogy a testmozgás, az állóképességi gyakorlatok érezhetően megnövelték a taurin koncentrációját a vérben, aminek hátterében az edzés öregedésgátló hatása állhat.

A friss kutatás szerint tehát az öregedéssel járó taurinszint csökkenésének orvosolására alkalmazott pótlás egyértelműen javítja az egészségi állapotot és az élettartamot mind az egereknél és férgeknél, valamint a majmokra is jótékony hatást gyakorol. Ezért az embereken végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen indokoltak, de annak kiderítéséhez, hogy a taurinhiány az emberekben is az öregedés gyorsítója-e, hosszú távú, jól kontrollált taurinpótló vizsgálatokra lesz szükség, amelyek során az egészségi állapotot és az élettartamot is mérik majd.