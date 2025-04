Megvan Novák Katalin sógornőjének utódja

A cikk szerint a zebegényi születésű szülész-nőgyógyász szakorvos a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte diplomáját, 1998 óta az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának munkatársa, jelenleg is egyetemi docens. Asszisztált reprodukciós kezeléseket több mint 20 éve végez, 15 éve a pécsi centrum szakmai vezetője.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, 2025 februárjában bejelentette távozását a Humánreprodukciós Igazgatóság, azaz az államosított lombikkezelésekért felelős intézet éléről Vesztergom Dóra, a volt köztársasági elnök sógornője. Utódjáról azonban eddig nem volt hír, Vesztergom egyébként arra hivatkozva mondott le, hogy orvosi pályafutására szeretne koncentrálni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!