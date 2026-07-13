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Mekkora segítség lehet a betegeknek, ha ezt tényleg meglépi a Magyar-kormány?

mfor.hu

A gyógyszeráfa csökkentése nem hoz csodát.

A Népszava cikkében írt arról, hogy Takács Péter, a Fidesz képviselője és korábban négy évig egészségügyi államtitkár egy hete azt kérte számon Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszteren, hogy miért nem a teljes gyógyszerkörre törlik el a készítmények áfáját. Az egykori államtitkár azzal érvelt, hogy Magyar Péter kampányában „0 százalékra csökkentjük a gyógyszerek áfáját” ígéretet tett, ez így – szerinte – minden készítményre vonatkozik. Az egészségügyi miniszter szerint viszont egyértelműen csak a receptre felírt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről volt szó.

A portál ezért arra volt kíváncsi, hogy pontosan mit jelenthet mindez a betegek számára. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója kijelentette a tervezett intézkedésről:

 „Minden olyan lépést támogatunk, amely bizonyíthatóan csökkenti a betegek térítési díját. A támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése segíthet valamennyit a betegterheken, de inkább szimbolikus jelentőségét látjuk.”

Az áfacsökkentés hatásai nem jutnak el oda, ahol szükség lenne rájuk?
Az áfacsökkentés hatásai nem jutnak el oda, ahol szükség lenne rájuk?
Fotó: Pixabay

A gyógyszergyártók számításai szerint egy átlagos beteg éves megtakarítása ezer forint alatt maradhat. Ennek oka, hogy a legtöbb vényköteles készítmény társadalombiztosítási támogatással vásárolható meg. A beteg csak a térítési díjat fizeti ki, így a gyógyszer árának jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állja. Ezért az áfacsökkentésből származó előny nem kizárólag a betegeknél jelenik meg. Hozzátette: ha az intézkedés megvalósul, átlagosan valóban ezer forint alatti összegről beszélünk, ugyanakkor itt nem statisztikákról, hanem emberekről van szó. Sokszor éppen a legvédtelenebb betegek költik a legtöbbet gyógyszerekre – mondta Szalóki Katalin.

A cikkből kiderült, az AIPM ugyanakkor úgy látja, hogy ugyanekkora állami forrásból nagyobb segítséget lehetne nyújtani, ha azt nem általános adócsökkentésre, hanem célzott gyógyszertámogatásra fordítanák.  Szerintük elsősorban az alacsony jövedelmű, krónikus betegek, az idősek, illetve a többféle gyógyszert szedők szorulnak segítségre.

Javaslatuk mellett azzal érvel Szalóki Katalin, hogy a célzott gyógyszertámogatás ott jelenik meg, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az általános áfacsökkentés mindenkinek segít valamennyit, de nem ott a legtöbbet, ahol a legnagyobb a teher. Szerinte érdemes lenne megvizsgálni a közgyógyellátás átalakítását vagy egy éves gyógyszerkiadási plafon bevezetését is a rászorulók számára, mert ezek célzottabban mérsékelhetnék a gyógyszerterheket.

 

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